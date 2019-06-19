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Тренер Луис Энрике

Фото: Santiago Ferrero - RC1AA77C18D0/File Photo / Reuters

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу, сообщается на сайте испанской сборной. Вместо него команду возглавил его ассистент Роберт Морено.

Контракт 49-летнего испанца истекал 15 июля 2020 года. В сообщении отмечается, что Луис Энрике покинул сборную из-за «ряда причин, которые последний год мешали ему развиваться как тренеру».

Под руководством Луиса Энрике сборная Испании одержала восемь побед и потерпела два поражения. В розыгрыше Лиги наций сборная Испании заняла второе место.

Луис Энрике возглавил сборную Испании в июле 2018 года, после поражения национальной команды от сборной России в 1/8 финала чемпионата мира и последовавшей за ним отставки Фернандо Йерро. Сам Йерро руководил сборной всего несколько недель. Он пришел на место Хулена Лопетеги, уволенного за день до начала чемпионата мира.

О том, как Луис Энрике стал главным тренером испанской сборной, — в публикации “Ъ” «Луис Энрике вернулся на работу».

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