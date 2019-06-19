Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу, сообщается на сайте испанской сборной. Вместо него команду возглавил его ассистент Роберт Морено.

Контракт 49-летнего испанца истекал 15 июля 2020 года. В сообщении отмечается, что Луис Энрике покинул сборную из-за «ряда причин, которые последний год мешали ему развиваться как тренеру».

Под руководством Луиса Энрике сборная Испании одержала восемь побед и потерпела два поражения. В розыгрыше Лиги наций сборная Испании заняла второе место.

Луис Энрике возглавил сборную Испании в июле 2018 года, после поражения национальной команды от сборной России в 1/8 финала чемпионата мира и последовавшей за ним отставки Фернандо Йерро. Сам Йерро руководил сборной всего несколько недель. Он пришел на место Хулена Лопетеги, уволенного за день до начала чемпионата мира.

О том, как Луис Энрике стал главным тренером испанской сборной, — в публикации “Ъ” «Луис Энрике вернулся на работу».