Культ лишности

В минувшую субботу новосибирское отделение КПРФ отметило 140-ю годовщину со дня рождения Иосифа Сталина. Месяцем ранее коммунисты установили во дворе новосибирского обкома бюст «вождя народов». Члены Российской коммунистической рабочей партии (РКРП-КПСС) назвали мероприятие «дешевым пиаром на имени товарища Сталина». Политологи считают, что мероприятие с акцентом на личность вождя — большая политическая ошибка Анатолия Локотя, которая может помешать ему на сентябрьских выборах мэра.

8 июня в Первомайском сквере Новосибирска прошел XII фестиваль оппозиционной прессы «День правды». На этот раз он был посвящен 140-летию со дня рождения Иосифа Сталина, которое, впрочем, будет отмечаться сторонниками «вождя народов» лишь в декабре. Сквер украсили растяжками и плакатами с коммунистической символикой и воздушными шарами, со сцены звучали революционные песни, а на одной из красных палаток красовался плакат с надписью: «Наш мэр — Локоть!». Старт мероприятию дал актер новосибирского театра «Глобус» Евгений Важенин. В образе Иосифа Сталина, стараясь как можно правдоподобнее имитировать речь вождя, он рассказал анекдот про Крым. «В Ялте в 1945 году Черчилль с Рузвельтом мне говорят, Иосиф Виссарионович, отдай нам Крым, а мы тебе за это — любой кусок Германии такого же размера. Вот вам наш Крым»,— актер показал фигу. Он рассказал, как «вождь народов» боролся с коррупцией «невзирая ни на какие должности, звания и ранги»: «Неприкасаемых у нас не было. Поэтому высшая бюрократия не почувствовала себя спокойно, иначе сдадут страну с потрохами, получив дивиденды от западной демократии».

Мэр Новосибирска, первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть рассказал со сцены о роли Иосифа Сталина в создании сверхдержавы: «Почему именно Сталин? Почему сегодня именно к нему столько внимания? Сегодня все опросы говорят, что у населения, у народа нашего российского авторитет этой личности с каждым днем все возрастает. Социология тех служб, которые никогда не относились к нам положительно, я имею в виду про левых, коммунистов. Сегодня они признают, что популярность лидера возрастает». В это время среди участников фестиваля шел активный сбор подписей в поддержку самого господина Локотя — в сентябре ему предстоят перевыборы мэра Новосибирска. Впрочем, избирательная кампания еще не началась, подтвердили „Ъ“ в облизбиркоме.

На выборы-2019 Анатолий Локоть собирается идти от компартии, но при поддержке губернатора-единоросса Андрея Травникова. Год назад стороны подписали пакт о взаимной поддержке. Господин Локоть отказался от участия в выборах губернатора в сентябре 2018 года, в ответ господин Травников пообещал поддержать его на выборах мэра.

Члены реготделения комитета РКРП-КПСС посчитали прошедшее мероприятие «дешевым пиаром на имени товарища Сталина». Об этом они заявили в своей группе в Facebook. «Почему же обком КПРФ и „мэр всех горожан“ вместо того, чтобы перед выборами снизить градус про-сталинской агитации, наоборот, ее усилили, не опасаясь „оскорбить человеческое достоинство“ определенных горожан?... На наш взгляд, прошедшая „пятилетка Локотя“ вполне показала его типичным буржуазным чиновником, отрабатывающим интересы определенных бизнес-групп».

Секретарь областного комитета РКРП-КПСС Сергей Крупенько считает, что на мероприятии «в том числе была и предвыборная агитация, потому что на мероприятии присутствовали и сбор подписей, и растяжки, и лозунги». Комитет и дальше планирует критиковать позицию Анатолия Локотя: «Нас возмущает, что люди, не соответствуя коммунистической идеологии, эксплуатируют имя Сталина в своих корыстных или личных интересах». Напомним, что в мае 2019 года в Новосибирске установили памятник Сталину на территории Новосибирского обкома КПРФ.

Политические аналитики считают организацию фестиваля с акцентом на личности и политике Сталина «очевидной политической и технологической ошибкой мэра». «Это может отпугнуть от него умеренных избирателей, при этом сторонников радикальных левых взглядов в городе и регионе немного. На кампанию Локотя это также повлияет скорее негативно»,— уверен гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов. Председатель экспертного совета фонда «Сибирская политика» Игорь Украинцев полагает, что штаб команды Анатолия Локотя «рассчитывает на мобилизацию ядерного электората и на маленькую явку»: «Однако такими действиями они раздражают и мобилизуют силы своих противников. Ресурсы Локотя велики, но распоряжается он ими неразумно. Если они продолжат в том же духе, то риски проигрыша повысятся».

Юлия Сасевич