РБК стали известны новые принципы работы правительства над нацпроектами

Правительство решило изменить подход к реализации 13 национальных проектов, совокупный бюджет которых составляет 25,7 трлн руб., сообщает РБК со ссылкой на протокол рабочей группы. Вице-премьеры смогут самостоятельно вносить изменения в проекты, а из их паспортов уберут промежуточные задачи и оставят только цели на 2024 год. Изменения коснутся прошлогоднего постановления правительства об организации проектной деятельности — документа, который определяет принципы работы над нацпроектами.
Рабочая группа предлагает следующие изменения:
Напомним, в мае 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. На его основании правительство утвердило 13 нацпроектов. По задумке властей, нацпроекты должны стать драйвером экономики и улучшить качество жизни россиян.
После проверки выполнения нацпроектов руководитель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что их реализация не снизит бедность в России, не увеличит продолжительность жизни и не выведет экономику на пятое место в мире. По словам спикера Совета федерации Валентины Матвиенко, только 7% россиян понимают, что представляют собой национальные проекты,— а об их существовании знают меньше половины.
Подробнее об этом — в публикации “Ъ” «Нацпроекты и многие неизвестные».
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