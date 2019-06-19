РБК стали известны новые принципы работы правительства над нацпроектами

Правительство решило изменить подход к реализации 13 национальных проектов, совокупный бюджет которых составляет 25,7 трлн руб., сообщает РБК со ссылкой на протокол рабочей группы. Вице-премьеры смогут самостоятельно вносить изменения в проекты, а из их паспортов уберут промежуточные задачи и оставят только цели на 2024 год. Изменения коснутся прошлогоднего постановления правительства об организации проектной деятельности — документа, который определяет принципы работы над нацпроектами.

Рабочая группа предлагает следующие изменения:

не указывать в паспортах нацпроектов результаты федеральных проектов в разбивке по годам (за исключением итоговых результатов к 2024 году);

не указывать в паспортах информацию о бюджетных ассигнованиях на реализацию нацпроектов в разрезе федеральных проектов;

разрешить проектным комитетам вносить изменения в паспорта нацпроектов без обсуждения с президиумом Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам;

разрешить курирующим нацпроекты вице-премьерам вносить изменения в паспорта федеральных проектов без рассмотрения на заседаниях проектных комитетов;

если изменения в национальный или федеральный проекты повлияют на итоговые цели — передавать их на рассмотрение общественно-экспертных советов.

Напомним, в мае 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. На его основании правительство утвердило 13 нацпроектов. По задумке властей, нацпроекты должны стать драйвером экономики и улучшить качество жизни россиян.

После проверки выполнения нацпроектов руководитель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что их реализация не снизит бедность в России, не увеличит продолжительность жизни и не выведет экономику на пятое место в мире. По словам спикера Совета федерации Валентины Матвиенко, только 7% россиян понимают, что представляют собой национальные проекты,— а об их существовании знают меньше половины.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ” «Нацпроекты и многие неизвестные».