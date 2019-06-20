ООН подводит Эр-Рияд под санкции

Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар на фоне роста напряженности вокруг Ирана предложила ввести санкции против его главного регионального оппонента — Саудовской Аравии. Об этом говорится в подготовленном госпожой Калламар докладе об убийстве колумниста The Washington Post Джамаля Хашокджи. Доклад ООН может серьезно навредить президенту США Дональду Трампу и рикошетом ударить по Ирану, считают эксперты “Ъ”.

Королевство Саудовская Аравия несет ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашокджи, говорится в опубликованном вчера стостраничном докладе спецдокладчика ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар. Документ будет представлен на рассмотрение открывающейся в пятницу в Женеве 41-й сессии Совета ООН по правам человека.

Джамаль Хашокджи, известный журналист, подданный Саудовской Аравии, был убит 2 октября 2018 года на территории генконсульства королевства в Стамбуле. В последние годы он жил в США и сотрудничал с The Washington Post. 20 октября в результате международного давления саудовские власти признали факт убийства в результате ссоры в здании генконсульства. По делу был задержан 21 человек, одиннадцати из них предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым грозит смертная казнь.

Аньес Калламар считает саудовское расследование непрозрачным. В своем докладе она призвала остановить судебные разбирательства в Эр-Рияде. По ее мнению, генеральный секретарь ООН должен проследить за расследованием «дела Хашокджи» и определить механизм выявления виновных.

В докладе говорится о внушающих доверие свидетельствах возможной причастности к убийству высокопоставленных лиц в саудовском королевстве. Спецдокладчик призвала международное сообщество к введению против них адресных санкций. Речь идет в том числе о наследном принце Мухаммеде бен Сальмане. Предлагается принять санкции в отношении его личного имущества и активов за границей «до тех пор, пока не будут получены доказательства, что он не несет никакой ответственности за казнь господина Хашокджи».

Аньес Калламар призывает Саудовскую Аравию взять «государственную ответственность за совершение казни» и принести извинения семье, друзьям и коллегам журналиста. Извинения следует также принести Турции, на чьей территории произошло убийство, и США, где жил Джамаль Хашокджи. Среди прочего Саудовской Аравии рекомендуется ратифицировать Международный пакт о гражданских и политических правах, освободить всех политических заключенных и расследовать информацию о пытках в тюрьмах.

Есть в докладе рекомендации и для США. В частности, предложено, чтобы расследованием убийства журналиста занялось ФБР, а Конгресс США провел по этому поводу специальные слушания. По мнению автора доклада, это позволит определить степень ответственности за убийство высокопоставленных должностных лиц Саудовской Аравии.

Бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе пояснил “Ъ”, что доклад спецдокладчика не может служить основанием для рассмотрения вопроса о санкциях в Совбезе ООН, являющемся единственным международным органом, который может решать такие вопросы. Вопрос о введении санкций в Совбезе может инициировать только одна из входящих в него стран. Впрочем, опрошенные “Ъ” эксперты уверены, что, даже если проект резолюции о санкциях в отношении Саудовской Аравии и попадет в СБ ООН, шанса быть принятым у него нет. Скорее, этот вопрос будет решаться каждой страной самостоятельно. До сих пор американская администрация ограничивалась введением санкций против 17 подданных Саудовской Аравии. Аналогично поступили еще несколько европейских стран и Канада. Однако санкции не касались саудовского принца. Пока доклад приветствовала только Турция, остальные взяли время на его изучение. В Эр-Рияде же считают, что «доклад содержит очевидные противоречия и безосновательные обвинения». Об этом написал госминистр королевства по иностранным делам Адель аль-Джубейр.

По мнению редактора российской версии Al-Monitor (США) Максима Сучкова, доклад госпожи Калламар активизирует внутриполитическую борьбу в США. «Сюжет Хашокджи активно развивался осенью прошлого года перед выборами в Конгресс, теперь началась президентская кампания. Все, что может притормозить трамповский паровоз, будет использоваться оппонентами президента»,— сказал он “Ъ”. По словам эксперта, противники Дональда Трампа не преминут воспользоваться новым шансом, чтобы попенять президенту за его попытки делегировать на важные направления людей, которые не разбираются в сути вопроса. Речь прежде всего о зяте президента Джареде Кушнере, который лично вел дела с принцем Мухаммедом.

Напомним, что после убийства Джамаля Хашокджи Конгресс США выступал за замораживание сотрудничества между Эр-Риядом и Вашингтоном. Однако администрация Трампа сочла такое развитие событий опасным для американской экономики. Важным аргументом президента США стали также опасения, что прекращение связей с Эр-Риядом активизирует военное сотрудничество саудовцев с Москвой.

Конгресс смог лишь принять резолюцию о прекращении американской военной помощи арабской коалиции во главе с Саудовской Аравии и ОАЭ против йеменских хуситов. Однако и на нее Дональд Трамп наложил вето. За последние четыре года США поставили Саудовской Аравии и ОАЭ вооружения на сумму не менее $68 млрд. В начале июня сенатор-демократ от штата Виргиния Тим Кейн выяснил, что администрация Трампа дважды после смерти Джамаля Хашокджи передавала ядерные технологии Эр-Рияду. А в конце мая госсекретарь США Майк Помпео уведомил Конгресс о намерении Дональда Трампа воспользоваться для заключения новой сделки с Саудовской Аравией и ОАЭ чрезвычайным правом, которое позволяет обойтись без одобрения законодателей. Свое решение президент мотивировал ростом напряженности с Ираном. Речь идет о 22 контрактах на сумму $8 млрд. Во вторник сенатор-демократ Боб Менендес начал официальный процесс блокирования первого из 22 контрактов, касающегося производства высокоточных управляемых авиационных бомб Paveway на территории Саудовской Аравии.

Господин Сучков считает, что на этом фоне администрация Трампа может раскручивать тему иранской угрозы, доказывая, что без помощи Саудовской Аравии США не обойтись. «А повод всегда найдется. Только в среду на юге Ирака был обстрелян район, где находятся объекты крупных нефтяных компаний, в том числе американской ExxonMobil, до этого были обстреляны американские военные базы»,— напомнил он. По мнению эксперта, Вашингтон вполне может возложить вину за это на «проиранские силы».

Марианна Беленькая