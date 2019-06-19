Криптовалюту от Facebook блокируют в превентивном порядке Будет ли финансовый инструмент работать в России

Facebook еще не успел выпустить криптовалюту, а в России уже готовятся ее запретить. Компания Марка Цукерберга объявила о начале тестирования собственных цифровых денег Libra — они станут доступны пользователям в следующем году. В Госдуме «Ъ FM» заявили, что официально работать в России этот инструмент вряд ли сможет, так как слишком высоки риски. Почему власти выступили против? И значит ли это, что россияне лишатся доступа к криптовалюте? Выяснял Григорий Колганов.

«Это начало увлекательного путешествия» — написал Марк Цукерберг, презентуя собственную криптовалюту. Больше никакой необходимости в наличных — оплачивайте счета, покупайте кофе или проезд в общественном транспорте одним движением, завлекал основатель Facebook.

В идеале рисуется наднациональная платежная система, которая, по сути, заменяет традиционные финансовые институты — например, банки, говорит замгендиректора компании Zecurion Александр Ковалев: «Не надо будет связываться с кредитными организациями, открывать счета, сталкиваться с блокировкой карточек и так далее.

Плюс, ни под какую налоговую юрисдикцию эта история не попадает, соответственно, никаких сборов платить не потребуется.





И это будет дешевле, потому что в банке, допустим, при переводе с карточки на карточку может взиматься комиссия. Здесь этих вопросов — на ранних этапах, по крайней мере — не возникнет».

Марк Цукерберг обещает полную безопасность и конфиденциальность новой системы, при этом подчеркивая, что намерен согласовывать ее работу с властями. Но законам какой страны собирается подчиняться, бизнесмен не уточнил.

С Россией у Facebook отношения сложные: компания до сих пор не выполнила обязательства о переносе на территорию страны персональных данных пользователей, а потому позиция главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова не удивляет. Политик заявил «Ъ FM», что новая криптовалюта вряд ли будет официально работать в стране, и уж точно не в качестве платежного средства: «Это несет риски и для финансовой системы, и риски использования этих инструментов для недобросовестных целей — например, отмывания капиталов, полученных преступных путем, финансирования терроризма и других неблаговидных операций. Думаю, что в нашей стране такой инструмент будет запрещен».

Позиция господина Аксакова близка бывшему финансовому омбудсмену Павлу Медведеву: криптовалюту, даже от основателя Facebook, он сравнивает с «пирамидой», которая хорошо знакома многим россиянам: «За что я люблю Анатолия Аксакова, моего любимого студента, за то, что он здесь занял человеческую совершенно позицию. Тысячу раз я просил этих выдающихся специалистов по криптовалюте рассказать мне, в чем разница между Мавроди и ими?».

Но в проекте Цукерберга уже участвуют 27 крупных технологичных компаний, среди них — Visa, MasterCard, eBay и Booking.com. Причем, присоединились они не на словах — каждая вложила по $10 млн. Неужели даже это не гарантирует устойчивость и прозрачность системы? А главное — не получится ли так, что из-за консервативной позиции властей Россия окажется в стороне от прогрессивного мирового тренда?

Управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава полагает, что истинные причины сопротивления новой криптовалюте совсем в другом — государство опасается утратить контроль над денежными потоками. Но усилия властей, по его словам, не помешают россиянам пользоваться сервисом: «Государство прикрывается тем, что это якобы финансирование терроризма, но так можно запретить автомобили, потому что они людей на дорогах сбивают.

Государство не хочет делиться монополией на эмиссию валют, денежное регулирование. Однако рынок свое возьмет.

Сейчас огромное количество самозанятых, частные предприниматели создают свои сервисы. Неужели они не будут пользоваться инструментом, предложенным Марком Цукербергом? Кто им сможет запретить?»

Россия, вероятно, будет не единственной страной, где Libra от Facebook не сможет работать полноценно. Уже давно свой рынок для западных проектов закрыл, например, Китай. Но там гражданам предложили альтернативу. О планах наших властей сделать нечто подобное пока не слышно.

Собственную криптовалюту в скором времени планирует запустить и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Инвестиции в проект составили $1,7 млрд.