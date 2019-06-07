Роскомнадзор усилит блокировки штрафами

Роскомнадзор с новой силой взялся за очистку рунета: руководитель ведомства Александр Жаров пригрозил Facebook и Twitter многомиллионными штрафами и возможной блокировкой, а также анонсировал новые инструменты для борьбы с Telegram. Заявления прозвучали в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме. Не забыли в Роскомнадзоре и про VPN: против пяти наиболее популярных из них в России обещают принять меры. Какие цели преследует ведомство? Выяснял Александр Рассохин.

Над Роскомнадзором уже давно витает ореол современной инквизиции, правда, нередко методы, которые применяет ведомство, вызывают в лучшем случае улыбку, в худшем — откровенные издевки интернет-пользователей и порцию новых мемов.

Один из последних скандалов касается Facebook и Twitter — компании отказались локализовать базы данных российских пользователей. Ведомство предупреждало соцсети о блокировке и даже штрафовало на 3 тыс. руб. Однако окончательное решение о работе ресурсов в России должно быть вынесено в начале 2020-го. Впрочем, блокировать соцсети не хотелось бы, подчеркнул Александр Жаров, по крайней мере, сначала — лучше, если компании получат огромные штрафы.

Александр Жаров, глава Роскомнадзора: У крупных компаний акции находятся в различных фондах. Публичная информация о том, что компания оштрафована, сказывается на котировках бумаг: акционеры побуждают сервис начать соблюдать законодательство страны.

Если верить господину Жарову, депутаты уже работают над законопроектом, который вводит такие штрафы. Так почему же Роскомнадзор отказывается от ставшей молотом правосудия блокировки? Пользователи и компании обходят ограничения, в итоге инструмент не приносит должного эффекта, подчеркивает руководитель канала «Технологии» журнала Forbes Александр Баулин: «В европейской манере ввести штраф и увеличивать его размер до тех пор, пока компания не поймет, что, может быть, ей лучше договориться. Запретить работать в России всегда можно, но это лишает граждан возможности пользоваться сервисами, бизнес — на них зарабатывать, а сами сервисы — работать в России. С блокировкой не получилось, теперь попробуют со штрафами».

Не обошел стороной Александр Жаров и самый обсуждаемый прецедент с блокировкой — историю с Telegram. Глава Роскомнадзора признает, что с сайтами ограничения работают, но вот приложения и мессенджеры сложнее, тут простой запрет IP- протоколов не помогает.

Александр Жаров, глава Роскомнадзора: Помимо IP-протоколов, применяются и иные протоколы. Поэтому существующая система блокировок замедлить работу мессенджеров полностью не может. Радикальные изменения могут произойти только в случае изменения принципиального подхода к этому процессу. Мы над этим работаем и, когда будем готовы, об этом сообщим.

Тем временем, в мае Telegram стал лидером по цитируемости и показал рекорд для 2019-го — более 3,5 млн ссылок. Роскомнадзор закрывал около 1 тыс. VPN сервисов, но мессенджер, хоть и не без проблем порой, но продолжает работать.

Так есть ли у властей способы закрыть вопрос с Telegram? Как ни удивительно, да, но все они довольно дорогие. Одним из инструментов может стать так называемая система глубокой фильтрации трафика DPI, которая позволяет детально увидеть — какая информация, откуда и куда передается, рассказал замруководителя лаборатории по компьютерной криминалистике Group IB Сергей Никитин: «На VPN это никак не влияет, либо нужно блокировать вообще все частные сети. Кроме того, DPI-оборудование сейчас очень дорогое.

У провайдеров через них проходят террабиты трафика. Одно дело — его просто пропустить и куда-то направить, а другое — влезть в него, разобраться, проанализировать.

Обязать всех провайдеров внедрить DPI — это экономически еще круче, чем "закон Яровой"».

Конечно, есть и более кардинальный метод — это в некоторой степени аналог китайского файервола, когда можно полностью изолироваться от зарубежного сегмента Сети. Его, к слову, многие эксперты припоминают, обсуждая новый закон об устойчивости рунета. Кстати, в октябре Роскомнадзор определится с оборудованием для реализации нормы, сказал господин Жаров и добавил — DPI также будет использоваться. Возможно, шутки про нерасторопность Роскомнадзора окажутся уже неуместны, или их нещадно удалят.

Пять популярных VPN-сервисов могут заблокировать уже через месяц. Ранее Роскомнадзор обязал их подключиться к госсистеме, в которой содержится реестр запрещенной информации. Но ответа от компаний ведомство так и не получило. Еще четыре сервиса заявили, что не будут этого делать. Что будет с ними, Александр Жаров не уточнил. Пойти на условия властей согласилась лишь «Лаборатория Касперского».