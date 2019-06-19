Исламисты выходят на фондовый рынок

Количество террористических атак в мире в прошлом году по сравнению с 2017 годом уменьшилось более чем на треть, а число жертв — на четверть. Эту статистику обнародовал в среду заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. При этом он дал понять, что расслабляться не стоит: основными центрами террористической активности остаются Ближний Восток, Африка, Южная и Юго-Восточная Азия, но теперь исламисты все больше нацеливаются и на страны Запада. Кроме того, потеряв старые источники финансирования, они активно ищут новые, например, через контролируемые ими фирмы «занимаются спекуляциями на фондовых биржах».

Юрий Коков в среду утром завершил обсуждение первого вопроса повестки встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Она проходит в Уфе с участием делегаций из 119 стран. В своем докладе господин Коков отметил, что в настоящее время в мире есть сотни террористических группировок. В основном они действуют в тех же регионах, что и раньше,— на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Между тем, добавил он, «если раньше игиловцы (члены запрещенной в РФ группировки ''Исламское государство''; ИГ.— “Ъ”) призывали сторонников переезжать в Ирак и Сирию, то теперь предлагают им оставаться для продолжения джихада в странах пребывания».

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

То, что к этому призыву прислушиваются, доказывает число терактов в странах Европы — в нынешнем году они, как было отмечено в докладе, уже произошли в Нидерландах, Норвегии, Испании и Франции. Не меньшую угрозу, как отметил Юрий Коков, представляет ответная реакция со стороны ультраправых радикалов. В качестве примера он привел произошедший 15 марта 2019 года теракт в Новой Зеландии, в ходе которого был убит 51 человек. Террористом был 29-летний австралиец Брентон Харрисон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов. «Нельзя сбрасывать со счетов угрозы, исходящие от экстремистов различных мастей. Волна экстремизма и терроризма не должна захлестнуть цивилизованное сообщество»,— заявил представитель Совбеза.

Юрий Коков отметил, что террористы постоянно приспосабливаются к новым условиям. Например, используют 3d-принтеры для изготовления огнестрельного оружия, которое невозможно обнаружить металлодетектором. Кроме того, среди нововведений — «несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем управления потенциально опасных и критически важных объектов», а также все более частые «попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, обладающих навыками минирования акваторий морских портов и захвата гражданских судов».

В Совбезе РФ отмечают: несмотря на все усилия международного сообщества, полностью остановить финансирование террористов не удается.

«По оценкам экспертов ООН, финансовые резервы ИГ составляют до $300 млн,— заявил Юрий Коков.— Наряду с этим террористы продолжают искать новые источники финансирования. Контролируемые ими фирмы занимаются спекуляциями на фондовых биржах, инвестируют средства в недвижимость, в ряд легальных отраслей экономики, участвуют в преступном бизнесе на территории разных стран».

Впрочем, есть и что-то неизменное: по-прежнему серьезной опорой террористических организаций остается транснациональная организованная преступность. При этом, как отмечают в Совбезе, «особое значение в финансировании терроризма приобретают доходы от незаконного оборота оружия, нелегального производства и продажи наркотических средств». «Весьма прибыльным криминальным бизнесом для них в последнее время стала транспортировка нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Афганистана»,— добавил Юрий Коков.

Как обычно в подобных выступлениях, представитель Совбеза не обошел стороной и угрозу со стороны новых информационно-коммуникационных технологий. «Сегодня глобальная сеть для террористов является, по сути, основным механизмом управления разрозненными силами и средствами, в том числе и финансовыми. На сегодня, по экспертным оценкам, насчитывается около 30 тыс. экстремистских и террористических сайтов,— заявил он и сделал вывод:—

Наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения».

Отметим, что со схожими заявлениями в ходе пленарной сессии выступали многие участники — в основном из стран Африки, Азии и Латинской Америки. Во второй половине дня на конференции будет обсуждаться вопрос «чрезвычайного гуманитарного реагирования» на кризисы, а завтра делегаты примут участие в круглых столах — о проблемах информационного пространства и о противодействии террористам-одиночкам.

Павел Тарасенко, Уфа