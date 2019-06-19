Генконсульство США в Екатеринбурге намерено увеличить количество выдаваемых виз

В 2019 году Генконсульство США в Екатеринбурге планирует выдать в два раза больше виз, чем в прошлом году, сообщила руководитель консульского отдела Огняна Иванова-Шрирам.

В конце марта прошлого года двое работников генерального консульства США в Екатеринбурге были объявлены «persona non grata» за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Поэтому с апреля и почти до конца августа в Екатеринбурге не предоставлялись визовые услуги. В начале октября Генконсульство восстановило полный штат сотрудников и начало выдавать визы.

«В прошлом году у нас почти визы не выдавались, но мы сумели напечатать немногим больше 10 тыс. виз. И в этом году, я считаю, мы сделаем хотя бы 20 тыс.»,— сообщила госпожа Иванова-Шрирам (цитата по Е1).

Ранее в открытом доступе оказалось письмо министерства общего и профессионального образования Свердловской области, в котором руководителям образовательных учреждений региона заявили о «нежелательности» участия в проектах консульства и приглашения американских лекторов и дипломатов. В Генконсульстве назвали это решение властей «неблагоприятным».

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Урал” «Уральские вузы ограничивают от США»