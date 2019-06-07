Уральские вузы ограничивают от США

В Екатеринбурге разгорается конфликт вокруг культурно-образовательных программ Генерального консульства США, которые реализуются в вузах города. В открытом доступе оказалось письмо министерства общего и профессионального образования Свердловской области, в котором руководителям образовательных учреждений региона заявили о «нежелательности» участия в проектах консульства и приглашения американских лекторов и дипломатов. В Генконсульстве назвали это решение властей «неблагоприятным».



О нежелательности участия преподавателей и учащихся в мероприятиях, организованных представителями Генерального консульства США в Екатеринбурге, говорится в документе, опубликованном порталом 66.ru. Документ подписан главой свердловского министерства образования Юрием Биктугановым. В нем сообщается, что в некоторых образовательных организациях Генконсульство реализует проекты, «создающие угрозу формирования негативного имиджа социально-политическим процессам в России». В документах приводятся такие мероприятия, как «День юного дипломата», «Курс разговорного английского», «Курс писательского мастерства Great Writing Project». «Считаем нежелательным участие преподавателей и обучающихся в мероприятиях, организованных с привлечением американских дипломатов и лекторов»,— говорится в письме. В нем отмечается, что указанные мероприятия имеют «деструктивный характер для жизни нашей страны».

В областном министерстве образования рекомендовали обратиться за комментариями в департамент информационной политики Свердловской области. В департаменте уточнили, что сейчас проверяют подлинность документа. «При этом на упоминаемые в СМИ проекты в министерство образования действительно поступали жалобы от обучающихся и их родителей»,— отметили в правительстве. В уральских вузах факт получения данного письма не подтверждают, но и не опровергают. «Вообще, в основном мы контактируем с региональным министерством только по вопросам работы со школами»,— пояснил собеседник “Ъ-Урал” в одном из уральских вузов.

Вчера вечером с официальным заявлением по ситуации выступил генеральный консул США в Екатеринбурге доктор Пол Картер. Как отмечается в официальном письме, он считает решение региональных властей «неблагоприятным». «В то время, когда лидеры Соединенных Штатов и Российской Федерации ищут пути улучшения отношений между нашими странами и области взаимовыгодного сотрудничества, это решение крайне неблагоприятно. Соединенные Штаты и Россия имеют долгую историю отношений, основанных на учете взаимных интересов наших граждан и уважении культур наших стран. Мы убеждены, что программы, которые помогают американцам и русским лучше понимать друг друга, должны быть сохранены»,— подчеркивается в заявлении.

Ирина Пичугина, Анна Лапина, Игорь Лесовских