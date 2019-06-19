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Мишеля Платини освободили из-под стражи

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини, задержанный накануне во Франции, освобожден из-под стражи, сообщает AFP. Господина Платини подозревают в коррупции в рамках расследования фальсификации итогов голосования, в результате которого право на проведение чемпионата мира 2022 года получил Катар.

По делу также проходят Софи Дион, работавшая советником по спорту бывшего президента Франции Николя Саркози, и бывший глава французского МВД Клод Геан. Последний после беседы со следователями тоже был отпущен на свободу.

Подробности дела — в публикации “Ъ” «Мишеля Платини закрыли за обед».

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