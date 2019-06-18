Чем известен Мишель Платини

18 июня в рамках расследования обстоятельств предоставления Катару права проведения чемпионата мира 2022 года был задержан экс-глава Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Мишель Франсуа Платини родился 21 июня 1955 года в коммуне Жеф региона Лотарингия, Франция. Начал заниматься футболом в 11 лет.

С 1972 по 1979 год выступал за футбольный клуб «Нанси». В 1976 и 1977 годах был признан лучшим игроком Франции. В марте 1976 года дебютировал в национальной сборной. В 1978 году вместе с клубом «Нанси» выиграл Кубок Франции.

В 1979 году перешел в футбольный клуб «Сент-Этьен». В 1981 году стал чемпионом Франции.

В апреле 1982 года подписал контракт с итальянским клубом «Ювентус». С 1982 по 1984 год трижды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии. В составе «Ювентуса» в 1983 году выиграл Кубок Италии, в 1984 и 1986 годах — чемпионат Италии, в 1984 году Кубок кубков и Суперкубок Европы, в 1985 году — Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок.

Выступал за сборную Франции на чемпионатах мира в 1978, 1982 и 1986 годах. В 1984 году французская сборная выиграла чемпионат Европы. Платини, забивший девять голов в ворота соперников, был признан лучшим бомбардиром чемпионата.

С 1983 по 1985 год трижды был признан лучшим футболистом Европы и получал «Золотой мяч». Всего провел 72 матча за сборную Франции, 49 из которых — в качестве капитана команды, забил 41 мяч.

В 1987 году завершил футбольную карьеру, но в ноябре 1988 года сыграл за сборную Кувейта в товарищеском матче против СССР по личной просьбе эмира.

В ноябре 1988 года был назначен главным тренером сборной Франции. Под его руководством команда не смогла отобраться на чемпионат мира 1990 года, но успешно прошла на Евро-1992, причем журнал World Soccer назвал Платини лучшим тренером 1991 года. Однако на первенстве Европы сборная Франции не смогла преодолеть групповой этап, и Платини подал в отставку.

Также в 1988 году начал работать в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). 26 января 2007 года на конгрессе УЕФА в Дюссельдорфе был избран президентом организации. В 2011 году переизбирался на второй срок, в 2015-м — на третий.

С 1992 по 1998 год был сопредседателем оргкомитета по подготовке чемпионата мира-1998 во Франции.

В 2002 году стал вице-президентом Французской федерации футбола, а также членом исполкома Международной федерации футбола (ФИФА), глава технического комитета. Принимал участие в подготовке чемпионата мира 2006 года.

26 января 2007 года на конгрессе УЕФА в Дюссельдорфе был избран президентом организации. В 2011-м переизбирался на второй срок. В 2015 году выдвинул свою кандидатуру на пост в третий раз.

В октябре 2015 года комитетом по этике ФИФА Мишель Платини был отстранен от работы на 90 дней из-за подозрения в коррупции, однако УЕФА отказался выполнить это требование. Одновременно с этим господин Платини был отстранен от должности куратора чемпионата мира-2018.

21 декабря 2015 года после предварительного расследования комитет ФИФА по этике принял решение отстранить господина Платини от футбольной деятельности главы УЕФА на восемь лет. Поводом стал денежный перевод на имя Платини от главы ФИФА Зеппа Блаттера на сумму 2 млн швейцарских франков.

14 сентября 2016 года Мишель Платини покинул пост президента УЕФА.

Награжден орденом Почетного Легиона (1985, 1998), орденом «За заслуги» (1994). За всю карьеру провел 583 игры и забил 313 голов.