Мишеля Платини закрыли за обед

Расследование обстоятельств сенсационной победы Катара в конкурсе за право принять чемпионат мира 2022 года вылилось в задержание одного из самых известных футбольных функционеров. Французская полиция во вторник провела допрос бывшего главы Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишеля Платини. Следователи, как считают источники, интересовались прежде всего подробностями обеда в Елисейском дворце незадолго до выборов 2010 года, на котором вместе с президентом Франции Николя Саркози присутствовали наследный принц Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, а также господин Платини. Предполагается, что именно после него Мишель Платини, являвшийся членом исполкома Международной федерации футбола (FIFA) и собиравшийся голосовать за США, изменил свою точку зрения в пользу имевшей массу очевидных недостатков катарской заявки.

Мишель Платини был вызван во вторник утром в Центральное управление по борьбе с коррупцией и финансовыми нарушениями в Нантере, пригороде Парижа. По данным французских СМИ, первоначально полицейские сообщили господину Платини, которого сопровождал адвокат Вильям Бурдон, что он является свидетелем по интересующему их делу, однако после прибытия на место изменили его статус, объявив о задержании и необходимости пройти процедуру допроса. Вместе с Мишелем Платини ей подверглись Софи Дион, работавшая советником по спорту бывшего президента Франции Николя Саркози, а также Клод Геан — он в течение нескольких лет занимал пост генерального секретаря президентской администрации, а позже был назначен министром внутренних дел. Господин Геан, в отличие от господина Платини и госпожи Дион, после беседы со следователями был отпущен на свободу.

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Эта новость была обречена на повышенное внимание из-за популярности Мишеля Платини. Выдающийся в прошлом игрок, в 1980-е трижды завоевавший «Золотой мяч», он в нынешнем столетии вошел в число наиболее заметных спортивных функционеров. Возглавив в 2007 году UEFA, Мишель Платини инициировал целый ряд громких реформ, которые, как считается, серьезно изменили футбольный рынок. Это, например, внедрение финансового fair-play, ограничивающего траты клубов, и увеличение числа участников чемпионата Европы с 16 до 24, приведшее к скачку доходов от турнира.

В 2015 году, когда в FIFA разразился грандиозный коррупционный кризис, из-за которого или в тюрьме, или просто за бортом спортивной политики оказались практически все ее топовые функционеры, включая президента Зеппа Блаттера, Мишель Платини объявил о выдвижении своей кандидатуры на вакантный пост. Он считался безусловным фаворитом на внеочередных президентских выборах, но так до них и не добрался. Швейцарская прокуратура обвинила господина Платини в том, что ранее он получил от Зеппа Блаттера «неоправданные выплаты» на сумму около $2 млн за «консультационные» услуги. В уголовное дело эти обвинения не вылились, но были достаточным основанием для того, чтобы комитет по этике FIFA дисквалифицировал обоих функционеров. Мишель Платини был на восемь лет отстранен от деятельности, связанной с футболом (потом, после апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS), срок сократили вдвое), а мировой футбол возглавил трудившийся в UEFA генеральным секретарем и считавшийся кем-то вроде «транслятора идей» шефа Джанни Инфантино.

Расследование, которое привело к задержанию господина Платини, однако, не имеет отношения к его прежней дружбе и взаимовыгодному сотрудничеству с господином Блаттером. Оно связано с другой, еще более громкой темой. Эта тема — выборы страны—хозяйки ближайшего чемпионата мира.

Они состоялись в декабре 2010 года. Исполком FIFA тогда проводил финальную часть сразу двух конкурсов. В первом на кону стояло мировое первенство 2018 года, во втором — 2022-го. Победители были неожиданными. Один чемпионат мира достался не слишком высоко котировавшейся российской заявке, другой — котировавшейся еще ниже заявке катарской. Несмотря на кучу явных недостатков (отсутствие опыта организации крупных соревнований, замечания насчет регулярных нарушений прав человека, слишком жаркий для футбола климат, вынудивший переносить соревнований с лета на конец года, срывая клубный календарь), Катар обыграл на последнем этапе США с серьезным перевесом — 14 голосов против восьми.

Попытки доказать нечестность и незаконность катарского триумфа предпринимались неоднократно. Этому была посвящена, в частности, значительная часть доклада юриста Майкла Гарсии, нанятого FIFA в 2012 году для изучения ситуации с нарушениями этического кодекса в федерации. Прямых свидетельств «покупки» чемпионата мира он не обнаружил, но обнаружил немало подозрительных сделок, в некоторых из которых был, например, задействован Сандро Россель, бывший президент «Барселоны», устроившийся консультантом катарского заявочного комитета. В коррупционном кризисе также был заметен довольно отчетливый «катарский след». Скажем, в отношении Джека Уорнера, бывшего президента CONCACAF, региональной конфедерации, объединяющей страны Северной и Центральной Америки, ФБР, как считается, вело расследование в том числе в связи со взяткой в $2 млн за «продвижение» катарской заявки. Но причин уверенно признать выборы 2010 года нечестными ни FIFA, ни правоохранительные органы до сих пор все-таки не предъявляли.

Расследование, фигурантом которого стал Мишель Платини, можно, видимо, считать звеном этой цепи. Большинство источников утверждают, что оно было открыто еще три года назад. А издание L’Equipe предполагает, что это в его рамках в декабре 2017 года полиция провела обыски в принадлежащих господину Платини домах в парижском пригороде Сен-Клу и швейцарском Ньоне и допрашивала легенду футбола. Ранее наиболее распространенная версия заключалась в том, что у него искали картину Пабло Пикассо, якобы подаренную экс-президентом Российского футбольного союза Вячеславом Колосковым за «лояльность» на выборах хозяйки того чемпионата мира, на который претендовала Россия.

Теперь основная версия иная: следователи проверяют, какое влияние на выборы в декабре 2010 года оказал состоявшийся за полторы недели до них, 23 ноября 2010 года, «секретный обед» в Елисейском дворце.

На этом обеде помимо тогдашнего хозяина президентской резиденции Николя Саркози и Мишеля Платини присутствовали Софи Дион, Клод Геан, наследный принц Катара, позже ставший эмиром, шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и основной владелец клуба ПСЖ Себастьен Базен. По данным источников L’Equipe, господин Платини в своих показаниях не скрывал, что разговоры велись вокруг предстоящего заседания исполкома FIFA и предпочтений главы UEFA, входившего в этот орган: он был еще и вице-президентом головной футбольной структуры.

При этом до ужина предпочтения ни для кого не были тайной: Мишель Платини выказывал откровенную симпатию американской заявке. Однако на выборах господин Платини проголосовал за Катар. Более того, он не стеснялся громких заявлений по этому поводу, говоря о том, что «пришло время отдать им чемпионат мира».

Не обратить внимания на то, что произошло в отношениях тех государств, чьи руководители присутствовали на «секретном обеде», после катарского успеха в футбольных выборах было невозможно. Они очень потеплели. Во вторник различные издания перечисляли сделки с их участием, последовавшие непосредственно за выборами. Их было немало, а одна — приобретение ПСЖ фондом Qatar Sports Investments — превратила парижский клуб в один из богатейших в европейском футболе. На работу в компанию Burrda, принадлежащую фонду, кстати, был принят сын Мишеля Платини Лоран.

На то, что Катар выиграл право принять мировое первенство благодаря «соглашению» с французскими партнерами, противоречащее если не уголовному законодательству, то по крайней мере этическому кодексу FIFA, указывал Зепп Блаттер.

Но Мишель Платини всегда отрицал факт «злоупотребления влиянием с целью извлечения выгоды»: именно его, как предполагают источники, в первую очередь постараются вменить в вину господину Платини и Софи Дион французские следователи, которые могут приписать основным фигурантам дела еще и «создание преступного сообщества». Он даже рассказал, как сразу после обеда в Елисейском дворце позвонил господину Блаттеру, чтобы во избежание непонимания проинформировать его о том, что во время него происходило и кто присутствовал на встрече. Высказывания бывшего президента FIFA он называл «потоком лжи». Зепп Блаттер во вторник подтвердил AP, что по-прежнему убежден в том, что Мишель Платини нарушил «джентльменскую договоренность» внутри исполкома федерации о голосовании в пользу США из-за того, что случилось во время парижского обеда.

Представители господина Платини, комментируя его задержание, распространили заявление. В нем сказано, что Мишель Платини «не совершил абсолютно ничего неправильного» и «никак не связан с фактами дела, которые ему совершенно неизвестны».

Можно предположить, что у инцидента с господином Платини будут довольно серьезные последствия, какая бы ни была у него формальная развязка. Например, он может послужить поводом для противников решения FIFA отдать чемпионат мира Катару вновь напомнить о своих аргументах. Впрочем, спортивный редактор BBC Дэн Роан в своей колонке, посвященной новым проблемам Мишеля Платини, написал, что, на его взгляд, даже если тому будут предъявлены официальные обвинения, «реальной перспективы», что «это может повлиять на статус Катара как хозяина мирового первенства», нет, «учитывая, как много времени прошло после выборов 2010 года и как много изменений произошло в FIFA с тех пор».

Еще можно предположить, что даже если дело против Мишеля Платини развалится на начальной стадии, оно все равно будет для него серьезным ударом.

В последнее время источники говорили о том, что 63-летний функционер намерен вернуться в большую футбольную политику — тем более что в ней после коррупционного кризиса появилось не много настоящих тяжеловесов, сопоставимых с ним в смысле известности и авторитета. Очевидным признаком подобных амбиций служило интервью, которое господин Платини дал нескольким изданиям перед очередными выборами президента FIFA: они состоялись 5 июня. В нем он подверг жесткой критике обреченного на победу Джанни Инфантино, безальтернативного кандидата, которому отказал в «легитимности и доверии». В полицию на допрос, заставивший обсуждать подозрительный обед в Елисейском дворце и странный исход давних выборов в FIFA, господин Платини попал за четыре месяца до истечения срока своей дисквалификации.

Алексей Доспехов