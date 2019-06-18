Мишель Платини задержан во Франции по подозрению в коррупции

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини задержан французской полицией в пригороде Парижа. Его подозревают в коррупции в рамках расследования фальсификации итогов голосования, в результате которого право на проведение чемпионата мира 2022 года получил Катар, сообщает Mediapart. По делу также проходит бывший глава администрации президента Франции Николя Саркози, бывший министр внутренних дел Клод Геант.

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Право на проведение чемпионатов мира 2018 и 2022 годов соответственно Россия и Катар получили 2 декабря 2010 года. Скандал разгорелся после того, как в британских СМИ появились сообщения о том, что бывший член исполкома FIFA Мохаммед Бин Хаммам заплатил более $5 млн чиновникам за то, чтобы Катар, с которым на выборах конкурировали Австралия, Южная Корея, США и Япония, получил право провести ЧМ-2022. Обвинения в нечестной борьбе на этих выборах прозвучали затем и в адрес России.

Подробнее о задержании читайте в материале “Ъ” «Мишеля Платини оставили за дверью».