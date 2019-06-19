X5 зовет пациентов

X5 Retail Group запускает маркетплейс по онлайн-бронированию лекарств, которые будут доступны в аптечных пунктах выдачи заказов. Заявленная бизнес-модель предполагает доставку «от производителя до пациента», что должно сократить число посредников.

Крупнейший ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») 19 июня объявил о запуске фармацевтического маркетплейса apteka.perekrestok.ru. Соглашение о реализации проекта заключено между X5 ОМНИ, perekrestok.ru и фармацевтическим оператором ГК «Сантэнс». Проект предполагает развитие онлайн-витрины, где потребитель сможет заказать лекарства у производителя, оплатить товар и забрать в одном из аптечных пунктов выдачи в магазинах X5, сообщает ритейлер.

Проект по созданию сети аптечных пунктов выдачи заказа X5 анонсировала 3 июня 2019 года. Партнерами выступают «Медэкспорт—Северная Звезда» (сеть «Фармакопейка») и «Здравсервис» («Твой доктор»), «Еаптека» бывших акционеров сети А5 Романа и Антона Буздалиных и МРФК экс-совладельцев «36,6» Ивана Саганелидзе и Владимира Кинцурашвили. В X5 говорят, что уже договорились об открытии 1,4 тыс. аптечных пунктов, доставкой лекарств в которые займется «Сантэнс».

На 31 марта 2019 года под управлением X5 было 14,8 тыс. магазинов. По итогам первого квартала 2019 года выручка X5 выросла на 15,5%, до 405,86 млрд руб. год к году, EBITDA увеличилась на 32,6%, до 29,47 млрд руб., чистая прибыль — на 65,2%, до 9,29 млрд руб., сообщала компания.

Директор по стратегии и развитию электронной коммерции «Перекрестка» Леонид Довладбегян объясняет расширение ассортимента онлайн-супермаркета ростом доли онлайн-продажи лекарств. X5 не инвестирует в инфраструктуру для выдачи товара, «Сантэнс» будет самостоятельно заниматься обработкой, сборкой, сортировкой и отправлением заказов до аптечных пунктов, уточнил топ-менеджер. В «Сантэнсе» и X5 добавляют, что модель маркетплейса «от производителя до пациента» также позволит сократить число посредников и повысить доступность лекарств.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк указывает, что юридически заказ препаратов потребителем напрямую у производителей невозможен: фармкомпании не имеют лицензии на розничную торговлю лекарствами. Отпуск препарата должен осуществлять фармацевт или провизор, а позиционирование маркетплейса выглядит маркетинговым ходом, полагает он.

В X5 пояснили, что продажа лекарств будет идти в аптечном пункте выдачи заказа, который имеет необходимую лицензию, фармацевтов и т. п.

С 2016 года на площадях магазинов X5 в рамках соглашения о приоритетном размещении аптек работают точки сети «Мега фарм», входящей в Marathon Group зятя главы МИДа Сергея Лаврова Александра Винокурова и его партнера Сергея Захарова. Проект подразумевал открытие до конца 2020 года более 3 тыс. аптек «А-Мега» и «Да, здоров!». В апреле 2018 года в Marathon Group сообщили об открытии 1 тыс. аптек. Но в октябре того же года “Ъ” стало известно, что X5 ищет нового партнера для развития аптечного направления. Еще один контрагент мог понадобиться ритейлеру из-за того, что Marathon не удалось выполнить свои обязательства.

Как поясняли “Ъ” в X5, проект по созданию аптечных пунктов выдачи заказов не предполагает замену существующих аптек Marathon.

Там уточнили, что сегодня на площадях Х5 работает «несколько сотен» аптек сети «Мега фарм». В Marathon Group сообщили “Ъ”, что «Мега фарм» также станет партнером нового проекта X5 по открытию аптечных пунктов.

Мария Котова