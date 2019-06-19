Роспотребнадзор одобрил передачу продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность

В Роспотребнадзоре поддержали идею Совета по правам человека (СПЧ) отдавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительность. «Исходя из принципов презумпции добросовестности производителей и продавцов, пищевая продукция в течение всего срока годности безопасна и может быть использована по прямому назначению»,— говорится в комментарии службы (цитата по «РИА Новости»).

Отмечается, что в российском законодательстве нет понятия «продукты с истекающим сроком годности», а есть только «срок годности пищевой продукции». Под ним подразумевается время, в течение которого пища соответствует нормам безопасности, и ее можно употреблять без вреда для здоровья. Уточняется, что продукты нужно хранить в соответствии с установленными нормами.

Напомним, свою идею СПЧ озвучил для решения мусорной проблемы. По данным Ассоциации компаний розничной торговли, ежегодно в супермаркетах не распродаются до 700 тыс. тонн продовольственных продуктов. Большую часть просроченных товаров фактически закапывают на полигонах, поскольку уничтожение продуктов питания из-за особенностей налогового регулирования значительно дешевле, чем их передача благотворительным организациям.

Какие еще меры по решение проблемы с мусором предложил СПЧ, читайте в материале “Ъ”.