СПЧ рекомендовал запретить уничтожение пригодных для еды продуктов

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) порекомендовал правительству запретить уничтожение и захоронение пригодных для употребления продуктов питания. Кроме того, продукты с истекающим сроком годности СПЧ предложил отдавать на благотворительность. Предложения возникли по итогам специального заседания СПЧ, посвященного предотвращению образования лишних отходов.

По данным СПЧ, в России насчитывается около 15 тыс. только легальных объектов размещения отходов (полигонов, свалок, объектов захоронения), совокупно занимающих территорию в 4 млн га, их площадь растет с каждым годом. С каждым годом растет объем твердых коммунальных отходов (ТКО) на душу населения. Сейчас на одного человека в среднем приходится около 400 кг ТКО в год.

Ранее за запрет на уничтожение продуктов, пригодных для употребления, выступил Роспотребнадзор.

По последним данным, за последние четыре года с момента введения правительством России продуктового эмбарго уничтожено более 26 тыс. тонн продуктов, которые были незаконно ввезены в страну.

Сейчас по всей России проходит масштабная «мусорная реформа», цель которой переход на новые правила обращения с ТКО, сокращение числа нелегальных пунктов хранения отходов, создание заводов по переработке и утилизации мусора.

О том, как премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ускорить реформу обращения с отходами, читайте в материале “Ъ” «Мусор складывают в пакетные предложения».