Крымский нацпарк уменьшится на йогу

Крымские экологи считают «губительным для природы» полуострова проект реорганизации Крымского природного заповедника в национальный парк. По их мнению, проект, подготовленный по заказу новой администрации заповедника (в 2018 году объект перешел в ведение управделами президента РФ), может привести к застройке 20% его территории. Из 35 тыс. гектаров заповедных лесов более 14 тыс. предлагают выделить под хозяйственную и рекреационную зоны. На территории заповедника планируют построить визит-центры, гостиницы, автомобильные дороги, чтобы проводить корпоративные мероприятия и экскурсии. Ученые обратились к президенту и премьеру РФ с просьбой не допустить реализации проекта создания национального парка «Крымский» в границах Крымского природного заповедника.

Согласно проекту реорганизации Крымского природного заповедника в национальный парк (есть в распоряжении “Ъ”), предлагается построить девять визит-центров, четыре гостиничных комплекса для посетителей, увеличить объемы заготовки сена, рубки леса, сбора лекарственных трав, грибов, выращивания сельхозпродукции, охоты.

В предлагаемой рекреационной зоне планируется оборудование многочисленных дополнительных троп для обеспечения массового туризма, палаточных городков, дорог для джиппинга и квадроциклов.

Предполагается создать в заповеднике 35 пешеходных и девять автомобильных маршрутов.

На территории нацпарка планируется организовать инфраструктуру для 45 видов туризма, в том числе йога-туров, событийных корпоративных туров, приключенческого туризма, любительской рыбалки, проведения фестивалей и праздников.

Заповедник был создан в 1920-е годы на юге полуострова и сегодня занимает около 35 тыс. гектаров. В нем сосредоточено 133 вида растений и 88 видов животных, внесенных в Красную книгу Республики Крым, 39 видов растений и 58 видов животных, занесенных в Красную книгу России, 96 видов растений и 46 видов животных, занесенных в международные охранные списки. Заповедник является водосборной территорией рек южного и северного склонов Крымских гор и имеет важнейшее значение для обеспечения полуострова пресной водой.

В 2018 году заповедник был передан в ведение управделами президента РФ. Его новая администрация предложила создать национальный парк. По словам профессора кафедры экологии и зоологии Таврической академии Крымского федерального университета Сергея Иванова (является членом научно-технического совета заповедника), сейчас хозяйственная деятельность разрешена примерно на 2% территории заповедника. В свою очередь, проект зонирования национального парка «Крымский» предполагает увеличение площадей хозяйственной зоны до 20% (под нее планируют выделить 6 тыс. 809 га). Еще 20% (7 тыс. 292 га) заповедных лесов предлагают выделить под рекреацию.

По словам Сергея Иванова, администрация заповедника объяснила, что таким образом планирует зарабатывать деньги, чтобы «бороться с браконьерством» в нем.

«Но зарабатывать же тоже надо как-то так, чтобы природа не пострадала,— возмущается господин Иванов.— У нас получается, что 20% территории, после получения статуса хозяйственной, теряет статус заповедный. Статус еще 20% рекреационной зоны значительно снижается». По его словам, реализация проекта полностью разрушит или нанесет существенный урон значительной части охраняемых экосистем и природных комплексов заповедника.

В конце мая более семидесяти ученых-экологов, представителей природоохранных организаций и общественников обратились к Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву и в Минприроды РФ. Они попросили вмешаться в ситуацию и не допустить реализации проекта создания Национального парка «Крымский» в границах Крымского природного заповедника, одобренного администрацией заповедника. Расширение хозяйственной и рекреационной зон на 40% территории заповедника они назвали «губительным для природы Крыма», необоснованным и противоречащим законодательству РФ.

Член правления ассоциации «Экология и мир» Андрей Артов считает, что нацпарк можно сделать на более крупной территории. Заповедник может быть его ядром, а рекреацию можно развивать в ООПТ вокруг него. «Если утвердить хозяйственную зону в 7 тыс. гектаров, то это может привести к застройке заповедника. Нынешний проект абсолютно необоснованный.

Судя по всему, руководство заповедника плохо себе представляет его смысл — что там редкие виды животных и растений, что там образуются водные ресурсы»,— сказал “Ъ” Андрей Артов.

Начальник территориального управления делами президента в Республике Крым Олег Подолько сказал “Ъ”, что застраивать Крымский природный заповедник коттеджами, разрешать там охоту и автомобильные экскурсии «никто не будет». Преобразование заповедника в национальный парк «Крымский» происходит «не по чьей-то прихоти», а согласно постановлению правительства РФ. «Это (преобразование заповедника в нацпарк.— “Ъ”) как раз для того, чтобы исключить все недостатки и негативные моменты, которые существовали ранее, и обеспечить сохранность всей той удивительной, прекрасной и богатой природы. На протяжении последних пяти лет управление делами президента Российской Федерации в Республике Крым это делает»,— пояснил господин Подолько. По его словам, ситуацию «кто-то искусственно накаляет». Он отметил, что пока заповедник в нацпарк не преобразован, а существует лишь проект, который еще должен будет пройти «все соответствующие экспертизы», и на различных этапах обсуждения в него будут вноситься «необходимые коррективы».

В Минприроды “Ъ” заявили, что после проведения зонирования обустройство и развитие инфраструктуры будет допускаться только в определенных местах:

«Безусловно, на территории заповедной зоны и зоны особой охраны любое строительство запрещено. Поэтому один из немаловажных вопросов на сегодняшний день — какой процент территории будет выделен под заповедную и особо охраняемую зону при функциональном зонировании. Поскольку это бывший заповедник, скорее всего, доля этих зон в составе национального парка будет значительной, а это гарантия того, что природные объекты и экосистемы не пострадают». В ведомстве обратили внимание, что создание условий для привлечения посетителей — это предусмотренная законодательством задача национального парка. «При этом речи о строительстве "коттеджей" или каких-то иных личных построек быть не может, так как на территории нацпарка это запрещено»,— добавили в Минприроды.

Вадим Никифоров, Симферополь; Анна Васильева