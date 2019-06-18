Венский арбитраж получил право администрировать споры в России

Вторым всемирно признанным арбитражем, обратившимся за получением статуса постоянно действующего арбитражного учреждения (ПДАУ) в России, стал Венский международный арбитражный центр (Vienna International Arbitral Centre; VIAC). Такое решение принял сегодня, 18 июня, Совет по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте РФ. Как сообщил председатель совета и замминистра юстиции Денис Новак, за выдачу рекомендации VIAC проголосовал 41 член совета.

Арбитраж представляла его генеральный секретарь Элис Фремут-Вольф. Она сообщила, что VIAC был учрежден в 1974 году и с тех пор рассмотрел свыше 1600 дел (167 за 2016–2018 годы). Центр включен в «белый список» Global Arbitration Review, рекомендуется Международной ассоциацией юристов, к его услугам прибегают стороны из 50 государств мира (свыше 70% из них приходится на европейские страны). В России VIAC не имеет обособленного подразделения и планирует администрировать только международные споры.

Напомним, первым иностранным ПДАУ, получившем подобное разрешение согласно закону «Об арбитраже», стал Гонконгский международный арбитражный центр.

Подробнее о том, как в России появился гонконгский арбитраж, читайте в публикации “Ъ” «Суды специального назначения».

Андрей Райский