Адвокат Павла Мамаева обвинил Сергея Галицкого в предательстве

Издание RT процитировало сегодня слова адвоката Игоря Бушманова, представляющего интересы полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева, относительно желания клуба расторгнуть контракт с футболистом.

«Считаю это предательством, причем не со стороны команды, а со стороны ее хозяина. В такой ситуации может оказаться любой, никто не застрахован от таких происшествий. Оставлять людей в беде нельзя», - сказал Игорь Бушманов.

Адвокат отметил также, что клуб, согласно Трудовому кодексу, имеет право завершить рабочие отношения с Мамаевым, сохранив при этом за собой обязательства по выплатам за оставшиеся дни отпуска и другие компенсации, установленные законом.

Ранее «Ъ-Кубань» писал о том, что мосгорсуд отменил приговор Пресненского районного суда, назначившего 8 мая 2019 года Павлу Мамаеву наказание в виде 1 года и 5 месяцев колонии общего режима. При этом судья апелляционной инстанции вынесла новый приговор с теми же сроками заключения, но с небольшими корректировками, касающимися квалификации действий.

Марат Бабаев