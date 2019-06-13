Футболист «Краснодара» Павел Мамаев отправится в колонию на 1 год и 5 месяцев

Мосгорсуд отменил приговор Пресненского районного суда, назначившего месяц назад футболисту «Краснодара» Павлу Мамаеву 1 год и 5 месяцев лишения свободы, а игроку питерского «Зенита» Александру Кокорину - полтора года общего режима. Судья апелляционной инстанции вынесла новый приговор, согласно которому футболисты в ближайшее время отправятся отбывать наказание на те же самые сроки, пишет «Споорт-Экспресс».

Брат Кокорина Павел приговорен городским судом Москвы также к полутора годам лишения свободы, а детский тренер Александр Протасовицкий будет отбывать наказание сроком 1 год и 5 месяцев.

Как ранее писал “Ъ”, все четверо стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве, возбужденного после двух драк в центре Москвы в октябре 2018 года. Пострадавшими по делу проходят водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук, глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин.

Футболисты и их друзья были заключены под стражу вскоре после инцидента, поэтому по факту им осталось сидеть около 9-10 месяцев, однако, учитывая формулу - один день в СИЗО за два, в два раза меньше.

Василий Хитрых