Индикаторы

Из пятерки выбыли

За последние десять лет военные расходы России выросли примерно на треть, если считать их в долларах США, и в 2,75 раза, если считать в рублях. Оборонный бюджет страны поступательно рос на протяжении почти всего периода, а 2014–2016 годы ознаменовались резким скачком в тратах на военные нужды, после чего пошли на убыль и вернулись к традиционному для нашей страны показателю в 3,7–3,9% от ВВП. Таким образом, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия покинула пятерку стран с самым большим оборонным бюджетом.

Подробнее о военных расходах в мире читайте в статье «Военные деньги».

Заочное обучение

Половина соискателей работы проходят дополнительные онлайн-курсы, выяснили специалисты портала hh.ru, опросив этой весной более 5 тыс. респондентов. Каждый третий соискатель готов тратить на обучение три-четыре часа в неделю. Каждый пятый — пять-шесть часов в неделю. Более десяти часов в неделю готовы заниматься 9% соискателей — выше всего эта доля среди соискателей из Воронежской области (14%), а также среди представителей сферы искусства и развлечений (15%).

Сколько стоят платные курсы, читайте в статье «Образование в два клика».

Экономика Великой Отечественной

Накануне войны экономика СССР находилась в хорошем состоянии. Бюджет 1940 года был сведен с профицитом. Доходы составили 180,2 млрд руб., расходы — 174,4 млрд руб. В проекте бюджета 1941 года было запланировано еще большее превышение доходов над расходами. Вместо планируемого профицита в 7,88 млрд руб. бюджет был сведен с дефицитом 14,5 млрд руб. В тяжелом для экономики 1942 году дефицит достиг 17,9 млрд руб. В 1943 году он был втрое меньшим — 5,6 млрд руб. Бюджет 1944 года имел профицит в размере 4,7 млрд руб., а 1945 года — сведен с профицитом в 3,4 млрд руб.

Об экономике Великой Отечественной читайте в статье «Цена Победы».

Рекордные выплаты

По итогам 2018 года российские компании резко увеличили дивиденды акционерам, превзойдя все ожидания аналитиков. По оценкам Национального рейтингового агентства, объем выплат впервые в истории превысил 3 трлн руб., что в полтора раза выше уровня 2017 года. Это позволило российскому рынку акций закрепить свое лидерство среди рынков развитых и развивающихся стран.

Кто платит своим акционерам больше других, читайте в статье «Компании определились с дивидендами».