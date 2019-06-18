Мишеля Платини оставили за дверью

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини во вторник был задержан для дачи свидетельских показаний в рамках расследования дела о коррупции при выборах страны—хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, а также при выборах места проведения Евро-2016, который прошел во Франции. Вместе с господином Платини была задержана Софи Дион, являвшаяся советником по спорту бывшего президента Франции Николя Саркози. Следствие полагает, что они могли злоупотребить влиянием ради того, чтобы обеспечить Катару победу. Примечательно, что уже осенью истекает четырехлетняя дисквалификация, назначенная Мишелю Платини Международной федерацией футбола (FIFA) за получение сомнительных выплат от ее бывшего президента Зеппа Блаттера. Господин Платини ранее уверял, что намерен вернуться к футбольной деятельности, но теперь с этим могут возникнуть сложности.

Во вторник в пригороде Парижа Нантере французская полиция задержала бывшего президента UEFA, некогда одного из наиболее влиятельных функционеров мирового футбола Мишеля Платини. Господин Платини был задержан «исключительно для дачи свидетельских показаний» по делу о выборе Катара и Франции странами-хозяйками ЧМ-2022 и Евро-2016, уточнил официальный представитель экс-президента UEFA Жан-Кристоф Алькье. «Мишель Платини ведет себя спокойно, отвечает на все вопросы, в том числе на те, что касаются процесса выбора Евро-2016, по которому он предоставил полезные объяснения»,— рассказал господин Алькье. Юридическая команда господина Платини настаивает на его невиновности.

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Одновременно с Мишелем Платини была задержана Софи Дион, являвшаяся советником по спорту президента Франции в период, когда страной руководил Николя Саркози (2007–2012). На допрос был вызван также Клод Геан, несколько лет занимавший пост генерального секретаря администрации президента Франции, а позже назначенный Министром внутренних дел.

По версии властей Мишель Платини и Софи Дион причастны к коррупции, созданию преступного сообщества, злоупотреблению влиянием и извлечению из этого выгоды. Все означенное фигуранты дела, как считает полиция, совершили в 2010 году незадолго до выборов стран—хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Первый в прошлом году успешно прошел в России, организацией второго занимается Катар.

Следователей интересуют обстоятельства встречи, состоявшейся в Елисейском дворце в конце ноября 2010 года, за девять дней до заседания исполкома FIFA.

В ней участвовали Николя Саркози, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и Мишель Платини. Есть основания полагать, что именно после этой встречи господин Платини, который на правах президента UEFA входил и в исполком FIFA (именно этот орган решал, кому отдать чемпионаты мира) изменил свою первоначальную позицию и проголосовал не за США (экс-президент UEFA, признавал, что «что склоняется к кандидатуре США), как хотел, а за Катар. Как утверждал позже, уже после отставки с поста президента FIFA, Зепп Блаттер, Мишель Платини в частной беседе признавался, что Николя Саркози не говорил ему прямо, что следует голосовать за Катар. Но тем не менее намек на то, что это нужно сделать был недвусмысленным.

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Напомним, Мишель Платини наряду с Зеппом Блаттером стали самыми крупными жертвами коррупционного скандала, разразившегося в мировом футболе в 2015 году. Тогда ФБР совместно со швейцарской полицией за причастность к криминальным схемам арестовала ряд высокопоставленных футбольных функционеров. В результате и Зепп Блаттер, и Мишель Платини лишились своих постов. Ключевым фактором, обусловившим их отставки, стал осуществленный в 2011 году платеж $2 млн, который FIFA по поручению господина Блаттера заплатила Мишелю Платини.

По версии господ Блаттера и Платини, это была лишь плата за работу, осуществленную последним в период с 1998 по 2002 год, когда он являлся советником Зеппа Блаттера. Но контрольные органы федерации посчитали транш очень похожим на взятку за отказ Мишеля Платини от участия в президентских выборах в FIFA. В итоге и Зепп Блаттер, и Мишель Платини получили по восемь лет дисквалификации. Позже господин Блаттер добился уменьшения срока отстранение до шести лет, а господин Платини — до четырех. То есть дисквалификация Мишеля Платини истекает уже осенью. Ранее он утверждал, что сделает все возможное, чтобы вернуться к футбольной деятельности. Но в свете последних событий экс-главе UEFA может быть уже не до футбола.

Арнольд Кабанов