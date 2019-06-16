Кремль заявил о «сдержанном оптимизме» в отношении Зеленского

Президент России Владимир Путин занял выжидательную позицию в отношении Украины, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам чиновника, у Кремля есть «ожидания сдержанного оптимизма», но четкого понимания подходов нового президента страны Владимира Зеленского к главным проблемам российско-украинских отношений нет.

«Это, во-первых, в целом недружественная позиция Украины по отношению к России, и, во-вторых, конечно, это позиция Украины в отношении минских договоренностей. До сих пор понимания нет, как будет к этому Зеленский относиться»,— сказал господин Песков в интервью каналу «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что, в целом, «подход позитивный».

Ранее Владимир Путин выразил уверенность, что отношения «между двумя братскими народами» неизбежно будут восстановлены, а новое руководство страны «не будет прикрываться русофобскими идеями». Украинские «политические элиты прошлого», уточнил он, во главу угла ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, «нажитых за счет украинского народа».

Как Владимир Зеленский вступил в заочный диалог с Владимиром Путиным, читайте в материале “Ъ” «Паспортозамещение».