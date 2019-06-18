В Минприроды поступила жалоба с просьбой лишить Антипинский НПЗ трех лицензий на добычу нефти

Юрист адвокатского бюро «Мельницкий и Захаров» Павел Дуксин попросил Минприроды аннулировать три лицензии Антипинского нефтеперерабатывающего завода на добычу нефти на Воронцовском, Гремяческом и Могутовском месторождениях Бузулукского бора из-за срыва сроков ввода их в эксплуатацию. Жалоба была направлена 30 мая, в ведомстве подтвердили ее получение, копия обращения есть в распоряжении РБК.

Господин Дуксин отмечает, что, согласно официальным письмам Роснедр, проектная документация по разработке месторождений не предоставлялась на госэкспертизу и не была утверждена с Центральной комиссией по разработке месторождений полезных ископаемых (ЦКР). Также, по словам юриста, компания сорвала сроки введения месторождений в разработку.

Представитель министра природных ресурсов Наталья Хлопунова заверила, что жалоба будет рассматриваться в рамках норм закона об обращениях граждан. Она отметила, что НПЗ все еще не предоставил в ЦКР при Роснедрах проектные документы по этим месторождениям, если же они поступят, то Роснедра смогут рассмотреть бумаги на комиссии по досрочному отзыву лицензий.

Сам юрист подчеркнул, что отправил жалобу не по экономическим или политическим причинам. «Я читаю “Российскую газету”, где министр сообщал, что если лицензии не используются, то их надо отзывать. Интересно, как власть соотносит слова с делами»,— отметил он. По его словам, Минприроды должно рассмотреть жалобу и дать ответ до 30 июня.

В мае Антипинский НПЗ подал заявление в суд о признании организации банкротом после того, как его активы ($225 млн) были заморожены из-за иска VTB Commodities Trading. В начале июня стало известно, что совместное предприятие азербайджанской SOCAR (60%) и Сбербанка (40%) «Сокар энергоресурс» купило кипрскую структуру Vikay Industrial, за счет чего получило 80% акций АО «Антипинский НПЗ».

Подробнее — в публикации “Ъ” «SOCAR вошла в капитал Антипинского НПЗ».