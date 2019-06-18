Председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов сообщил на последнем в сессии заседании парламента о том, что в полномочном представительстве президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) принято решение перенести работы по уточнению границ с Чечней на следующий год. Согласно первоначальному плану, эти работы должны были быть завершены к 15 декабря этого года.

«Принято решение на уровне полпреда в этом году никаких разграничительных действий не предпринимать, все перенести на следующий год, хорошенько подготовиться, изучить документы и в следующем году эту работу продолжить с учетом того, что будут привлечены руководители муниципалитетов, джамааты и все это будет делаться открыто и прозрачно,— сообщил Хизри Шихсаидов в ходе состоявшегося в понедельник заседания законодательного собрания Дагестана, последнего в весенней сессии.— Я бы просил с пониманием отнестись к этому и сейчас не будоражить общественность, работать с молодежью, кто постарше хорошо понимают эту ситуацию. Не надо раскачивать ничего, а (следует) призывать к благоразумию, и мы спокойно все вопросы решим. Не раз это бывало, и всегда мы добивались справедливости».

Как сообщал “Ъ”, пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней (см. «Ъ-Online» от 11 июня). Размещенная в соцсетях фотография дорожного указателя с надписью «Чеченская Республика — Шелковской район», установленного на выезде из дагестанского Кизляра, вызвала возмущение дагестанцев. В ночь на 10 июня знак был демонтирован местными жителями. После этого на спорный участок приехал спикер парламента Чечни Магомед Даудов с кортежем силовиков и дорожников. Знак был восстановлен. Прокомментировать ситуацию на совещании с дагестанскими чиновниками пришлось главе региона Владимиру Васильеву. «Обращаю внимание на важный момент: та территория, на которой поставили один знак на федеральной дороге и два знака на региональной,— это территории, по которой ни у Дагестана, ни у Чеченской Республики претензий друг к другу нет,— пояснил он и добавил: — У нас (Дагестана и Чечни.— “Ъ”) есть двусторонняя структура, но пока мы решили приостановить процесс установления границы. Чеченская сторона установила лишь дорожные знаки на своей территории. Но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись к тому факту, что часть нашего населения восприняла это иначе — как наступление на наши территориальные интересы. Этого нет и не будет! Я еще раз заявляю: пока я здесь работаю, ни один метр территории Дагестана не будет кому бы то ни было передан в одностороннем порядке. Ну а в многостороннем порядке — это когда наступит время, будем советоваться, определяться, проводить сходы». В свою очередь с критикой поведения дагестанцев выступил глава Чечни Рамзан Кадыров (см. «Ъ-Online» от 12 июня). «Дорогие мои дагестанцы, братья и сестры, не поддавайтесь на провокации,— попросил он.— Я брат для дагестанского и для ингушского народа больше, чем кто-либо, я всегда протягиваю руку помощи и братства, к этому призывал мой отец, наш первый президент. Поэтому говорю: не пишите комментарии, оскорбляющие достоинство человека... Если вы оскорбляете мою кровь, род, мой народ. За языком следите, за пальцами, а то мы пальцы поломаем, язык вырвем. Ни один провоцирующий комментарий не оставим. Вы меня знаете хорошо». Спустя несколько дней на дагестанской территории были установлены знаки, указывающие на территориальную принадлежность спорных участков к Кизляру и Кизлярскому району. И чеченские, и дагестанские указатели были взяты под охрану силовиками.

В понедельник господин Шихсаидов вновь призвал жителей Дагестана не обострять ситуацию и напомнил о родственных отношениях с чеченским народом: «В трудные для нас годы, в трудные для них годы мы всегда поддерживали друг друга. События конца 90-х вы хорошо помните, когда многие чеченские семьи жили в Дагестане, мы их поддерживали всячески. Наверное, и обратные примеры были». «Единственное, что нам не нравится в этой ситуации, если даже этот кусок земли, о котором идет речь, принадлежит Чеченской Республике — а он на самом деле принадлежит Чеченской Республике,— не стоило сюда подтягивать вооруженных людей и демонстрировать силу,— отметил спикер.— Такие действия только обостряют отношения. Каждому человеку это трудно объяснить, когда приходят, ставят знак, и вокруг автоматчики и тому подобное. Это, конечно, возбуждает молодежь, население, которое там проживает».

Хизри Шихсаидов сообщил, что на уровне полпреда президента России в СКФО Александра Матовникова принято решение отложить работы по уточнению границ между Дагестаном и Чечней на следующий год. «У меня по телефону был разговор с полпредом,— доложил председатель Народного собрания.— Есть понимание, и эти все события там тоже будут рассматриваться. Там тоже есть благоразумные люди, которые поймут, в чем дело, и дальше все будет идти как положено».

В понедельник руководитель администрации главы и правительства Дагестана Владимир Иванов сообщил ТАСС, что глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве «с подозрением на воспаление легких». Временно исполнять обязанности главы будет премьер-министр Дагестана Артем Здунов, сообщил господин Иванов. По его словам, господин Васильев вернется в республику в ближайшее время, он «работает, ставит задачи, дает поручения».

Юлия Рыбина, Махачкала; Иван Тяжлов