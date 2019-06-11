Знаки преткновения

Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней. Размещенная в соцсетях фотография дорожного указателя с надписью «Чеченская Республика — Шелковской район», установленного на выезде из дагестанского Кизляра, вызвала возмущение многих пользователей. В ночь на 10 июня знак был демонтирован местными жителями. В ответ на это чеченские власти выслали на спорный участок кортеж из двухсот машин с силовиками и дорожниками, возглавлял который глава парламента Чечни Магомед Даудов. Со специальным заявлением во вторник выступил глава Дагестана Владимир Васильев.

Прибытию кортежа предшествовало видеозаявление Магомеда Даудова в Instagram. «Ни пяди своего не отдадим. Знаки поставят обратно, потому что они там должны быть»,— заявил он в прямом эфире. После приезда колонны машин из Чечни на место событий прибыла и дагестанская делегация, возглавляемая руководителем администрации главы и правительства республики Владимиром Ивановым.

Бурная дискуссия с участием местных жителей и лидеров делегаций разошлась в видеонарезках по соцсетям, вызвав неоднозначную реакцию.

Многие пользователи отмечали наступательный характер монолога главы чеченского парламента. В ходе разговора Магомед Даудов напомнил, что земля, на которой был установлен дорожный знак, принадлежит Чечне, а знак может быть демонтирован «только через его труп» (к этому моменту знак был установлен вновь).

«Весь этот бардак между Чеченской Республикой и Дагестаном идет именно из-за вашей администрации,— упрекнул он главу Кизлярского района Александра Погорелова в незнании географии.— Вот этот пятачок, о котором мы на каждом заседании говорим, проходит по этой реке ровно посередине нового моста и старого моста... Это территория Чеченской Республики. Туда и за эту дорогу — это твоя территория. Если бы вы молодежи объясняли это… Если бы ваши районные или сельские депутаты встречались с молодежью, этой паники не было бы».

Господин Иванов постарался снизить накал дискуссии: «У меня просьба. Это касается всех глав районов Чеченской Республики и муниципалитетов Республики Дагестан. Если какие-то моменты возникают спорные… давайте не будем заниматься самодеятельностью. Вы информируете Магомеда, информируете меня. Мы вначале с ним встречаемся, пьем чай, разговариваем с Хизри Исаевичем (Шихсаидовым, главой Народного собрания.— “Ъ”), ставим в известность глав. А после этого уже знаки ставим, солнце зажигаем и все остальное делаем».

О наличии проблемных точек в вопросе об определении границ между двумя республиками общественники, а затем и власти Дагестана говорили еще несколько месяцев назад.

В феврале нынешнего года глава Дагестана Владимир Васильев в интервью телеканалу РБК заявил, что у него полное взаимопонимание с чеченскими коллегами относительно принципов установления границ между республиками: «Я говорил, есть восемь пунктов на границе (по которым есть разночтения.— “Ъ”). Будут еще появляться, по ним будет отдельный подход. А там, где не возникает вопрос, сейчас только одна тема, думаю, мы ее решим. Она возникла уже в процессе работы, оказалось, что границу можно определять по-разному. Мы используем аэросъемку, а наши соседи работали с Google-картами. Сейчас возникает вопрос согласования этих моментов — чисто технических».

Однако в середине марта чеченское управление Росреестра в одностороннем порядке приняло решение поставить на кадастровый учет участок, находящийся на границе с Кизлярским районом и городом Кизляром. В ответ на эти действия премьер Дагестана Артем Здунов, будучи на тот момент и. о. главы республики (Владимир Васильев находился в отпуске), и председатель Народного собрания Хизри Шихсаидов спустя две недели обратились с письмами к полпреду президента в СКФО, главе Росреестра и спикеру парламента Чечни с протестом против «одностороннего определения границ» между двумя республиками.

Спустя несколько часов после публикации сообщение об этом было удалено с сайтов парламента Дагестана и некоторых государственных СМИ. Новость решено было удалить, сообщили “Ъ” в парламенте, поскольку она выполнила свою функцию. Официального ответа от парламента Чечни в Махачкалу пока не поступало, сказал представитель Народного собрания, однако источник в махачкалинском Белом доме сообщил “Ъ”, что, по неофициальной информации, «вопрос будет решен положительно, и ошибка, допущенная каким-то сотрудником чеченского управления Росреестра, будет исправлена».

О необходимости диалога во избежание провокаций Владимир Иванов заявил и выступая перед кизлярским активом. «В данной ситуации, к сожалению, такая информационная неразбериха и история, которая, мягко говоря, спровоцирована. Нужна эта табличка, не нужна, ну придите, поговорите. Есть два джамаата, Кизлярский и Шелковской. Наверное, надо было прийти, сказать, мы поставим, давайте проговорим. Наверное, тогда и наша молодежь не подорвалась бы и не поехала туда, а может быть, на самом деле, проговорили бы».

Во второй половине дня пресс-служба главы и правительства Дагестана распространила заявление Владимира Васильева, сделанное на планерке в махачкалинском Белом доме.

Случившееся глава Дагестана назвал «спекуляцией на узких темах» и предупредил, что власти не позволят никому «раскачивать ситуацию в своих интересах».

«У нас есть общее понимание,— сказал он.— Обращаю внимание на важный момент: та территория, на которой поставили один знак на федеральной дороге и два знака на региональной,— это территория, по которой ни у Дагестана, ни у Чеченской Республики претензий друг к другу нет».

Все дискуссионные вопросы, заявил глава Дагестана, в обязательном порядке будут обсуждаться, в том числе и с населением, признав попутно, что вызвавший споры знак действительно был установлен на чеченской территории: «У нас есть двусторонняя структура, но пока мы решили приостановить процесс установления границы. Если посмотреть формально, то договоренность не нарушена: чеченская сторона установила лишь дорожные знаки на своей территории. Но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись к тому факту, что часть нашего населения восприняла это иначе — как наступление на наши территориальные интересы. Этого нет и не будет! Я еще раз заявляю: пока я здесь работаю, ни один метр территории Дагестана не будет кому бы то ни было передан в одностороннем порядке. Ну а в многостороннем порядке — это когда наступит время, будем советоваться, определяться, проводить сходы».

В январе этого года власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. 16 апреля, напомнили в правительственной пресс-службе Дагестана, спикеры парламентов обеих республик заявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить. В мае Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией. Работы должны быть выполнены до 15 декабря.

Юлия Рыбина, Махачкала