Кадыров пригрозил «вырвать язык» оскорбляющим его семью и народ

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал демонтаж чеченского дорожного знака в Кизляре, призвав не поддаваться на провокации по вопросу административной границы с Дагестаном.

«Дорогие мои дагестанцы, братья и сестры, не поддавайтесь на провокации. Я брат для дагестанского и для ингушского народа, больше чем кто-либо, я всегда протягиваю руку помощи и братства, к этому призывал мой отец, наш первый президент. Поэтому говорю: "Не пишите комментарии, оскорбляющие достоинство человека"... Если вы оскорбляете мою кровь, род, мой народ. За языком следите, за пальцами, а то мы пальцы поломаем, язык вырвем. Ни один провоцирующий комментарий не оставим. Вы меня знаете хорошо»,— заявил господин Кадыров в своем видеообращении.

Ранее в соцсетях появилась фотография дорожного указателя с надписью «Чеченская Республика — Шелковской район». Знак был установлен на выезде из дагестанского Кизляра. В ночь на 10 июня возмущенные местные жители его демонтировали. В ответ на это чеченские власти выслали на спорный участок кортеж из двухсот машин с силовиками.

Подробнее о скандале из-за дорожных указателей читайте в публикации “Ъ” «Знаки преткновения».