График лидеров G20 на саммите в Осаке пока не утвержден

В преддверии запланированного на 28–29 июня в Осаке саммита «двадцатки» представители стран-участниц продолжают переговоры о возможных встречах их лидеров «на полях» мероприятия. Известно, что президент России Владимир Путин увидится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и индийским премьером Нарендрой Моди, который предложил ему встретиться втроем, пригласив китайского лидера Си Цзиньпина. Господин Путин может также встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, уходящим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, но все эти встречи пока не подтверждены.

У Дональда Трампа, судя по заявлениям самого президента США и его окружения, уже запланированы встречи с премьером Японии Синдзо Абэ (они обсудят денуклеаризацию КНДР) и рабочий ужин с Си Цзиньпином (эта встреча для обоих крайне важна в контексте продолжающейся торговой войны). Одна из главных интриг теперь — состоится ли встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом. О том, что последний планирует такие переговоры, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил еще 11 июня. Практически сразу свою готовность к встрече подтвердил и лично американский президент. Однако в МИД РФ тогда ответили, что формального запроса от американской стороны не получили, а значит, встреча может пройти «на ногах». В таком формате президенты уже виделись во Франции в ноябре прошлого года (полноформатные переговоры отменились по просьбе президента Макрона, чтобы не затмевать мероприятия, посвященные памяти Первой мировой войны) и на ноябрьском же саммите G20 в Аргентине (тогда отдельную встречу отменил господин Трамп из-за инцидента в Керченском проливе).

«Надеюсь, что после G20 Россия и США смогут выйти на какие-то конструктивные решения для создания условий сотрудничества в экономике»,— заявил на прошлой неделе Владимир Путин. Но как подтвердил 17 июня его пресс-секретарь Дмитрий Песков, «предложений по переговорам» со стороны США так и не поступило.

Подробнее о готовящейся встрече президентов России и США читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп и Владимир Путин намерены встретиться в ходе G20».

Галина Дудина