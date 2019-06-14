Дональд Трамп и Владимир Путин намерены встретиться в ходе G20 Проблемы в российско-американских отношениях уже достаточно назрели, чтобы о них можно было поговорить

В преддверии саммита G20, который пройдет в конце июня в Осаке, президенты США и России выразили готовность возобновить диалог. Дональд Трамп сообщил о намерении встретиться с Владимиром Путиным «на полях» саммита. А тот, в свою очередь, выразил надежду на то, что в рамках предстоящего заседания сторонам удастся «выйти на какие-то конструктивные решения». Новая встреча президентов РФ и США в случае ее проведения станет их первым личным общением после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшего доказательств сговора Дональда Трампа с Москвой.

О том, что встреча с Владимиром Путиным уже запланирована, Дональд Трамп заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне. «Я буду встречаться с Путиным в ходе G20, я буду встречаться с президентом Си (лидером КНР Си Цзиньпином.— “Ъ”) в ходе G20, я буду встречаться со многими лидерами»,— уверенно перечислил глава Белого дома, добавив, что многие из присутствующих на пресс-конференции журналистов мечтали бы оказаться в комнате, где будут проходить переговоры с президентом РФ.

О том, что Белый дом рассчитывает провести встречу лидеров двух стран во время саммита G20, запланированного на 28–29 июня, сообщил и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Мы считаем, что это хорошая возможность, чтобы встретиться и обсудить некоторые чрезвычайно важные вопросы»,— сообщил он, выступая на конференции, организованной газетой The Wall Street Journal.

Заявления Дональда Трампа и представителей его ближайшего окружения стали первым сигналом того, что за полторы недели до саммита G20 в Белом доме всерьез рассматривают возможность новой встречи президентов США и России, о которой до этого дипломаты и эксперты говорили скорее как о гипотетической возможности.

В последний раз президенты США и России коротко общались в ноябре прошлого года в Париже во время торжеств по случаю столетия окончания Первой мировой войны. В случае проведения новая встреча станет первым личным общением двух лидеров после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США. Господин Мюллер, напомним, не нашел прямых доказательств сговора Дональда Трампа с Москвой.

В преддверии саммита в Осаке свое видение российско-американских отношений в интервью телеканалу «Мир» изложил и Владимир Путин. «Они (отношения с США.— “Ъ”) деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями»,— отметил он. Несмотря на неутешительный диагноз состояния отношений с США, Владимир Путин выразил надежду на то, что «здравый смысл в конце концов восторжествует».

«Мы со всеми нашими партнерами, включая и американских партнеров, Соединенные Штаты, надеюсь, в рамках предстоящей "двадцатки" сможем выйти на какие-то решения, которые будут конструктивными, будут создавать необходимые стабильные условия для сотрудничества в сфере экономики»,— резюмировал российский президент.

В целом в Москве о возможности новой встречи лидеров двух стран говорят более осторожно, чем в Вашингтоне. «Мы не знаем ничего, начата ли подготовка такой встречи у наших американских коллег. Какой-либо информации на этот счет не было, как и официальных предложений о проведении такой встречи,— заявил 13 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.— Пока мы можем исходить из того, что и Путин, и Трамп будут вместе в Осаке в момент проведения там саммита "двадцатки", в любом случае будут иметь возможность хотя бы "на ногах" кратко переговорить. Вот это можно пока прогнозировать с наиболее высокой степенью вероятности».

Напомним, что запланированная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на прошлогоднем саммите G20 в Буэнос-Айресе, проходившем 30 ноября — 1 декабря, в последний момент была неожиданно отменена по инициативе американской стороны, что стало для Москвы неприятной неожиданностью.

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При этом предыдущие встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, включая пока единственный полноценный саммит, прошедший в июле прошлого года в Хельсинки, неизменно вызывали жесткую критику в Конгрессе. По мнению критиков президента Трампа, он так и не смог донести до российского лидера мысль о недопустимости вмешательства в президентскую кампанию 2020 года в США.

В среду сразу несколько комитетов Палаты представителей Конгресса США, где большинство принадлежит демократам, провели новые слушания, посвященные докладу спецпрокурора Мюллера. Несмотря на отсутствие фактов сговора Дональда Трампа с Москвой, законодатели собираются провести серию слушаний, вызвав в качестве свидетелей бывших и действующих сотрудников администрации, а также членов семьи президента США. Более того, около 60 представителей Демократической партии в Палате представителей уже заявили о необходимости начать процедуру импичмента главы Белого дома. Главным обвинением против действующего президента демократы считают попытки воспрепятствования правосудию в ходе продолжавшегося почти два года расследования о российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года.

Сам Дональд Трамп, впрочем, эти обвинения считает безосновательными. В интервью телекомпании ABC он заявил, что согласился бы с предложением России или Китая, если бы представители этих стран пообещали ему предоставить компромат на политических противников. «Нет ничего плохого в том, чтобы их выслушать. Это не вмешательство, если они просто располагают информацией. Я думаю, что я бы принял это предложение»,— сообщил Дональд Трамп.

Кирилл Белянинов, Вашингтон; Сергей Строкань