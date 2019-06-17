Российские истребители Су-27 перехватили бомбардировщики США

У границ России возле Черного и Балтийских морей истребители Су-27 перехватили бомбардировщики В-52Н ВВС США, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

«Нарушения государственной границы РФ допущено не было»,— говорится в сообщении, поступившем в “Ъ”. В центре управления обороной подчеркнули, что полеты российских самолетов выполнялись по международным правилам использования воздушного пространства.

11 июня Минобороны России сообщило о перехвате 10 июня двух самолетов-разведчиков у границы РФ над Балтикой, в районе проведения учений НАТО Baltops.