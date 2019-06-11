Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ России

Минобороны России сообщило о перехвате 10 июня двух самолетов-разведчиков у границы РФ над Балтикой в районе проведения учений НАТО Baltops. Российский Су-27 сопровождал самолеты «в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», не допуская пересечения ими государственной границы.

«Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции "Гольфстрим"»,— приводит ТАСС сообщение российского ведомства.

На прошлой неделе Шестой флот США сообщил о небезопасном перехвате самолета P-8A Poseidon российским истребителем. По данным американской стороны, у Су-35 была большая скорость во время полета перед американским самолетом и это поставило под угрозу пилотов и членов экипажа, поскольку те ощутили волну турбулентности. Всего перехватов было три. Второй, названный небезопасным, перехват длился 28 минут. Минобороны России отрицает заявление американских военных.