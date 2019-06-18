Онкологам не хватает антивируса

В России необходима обязательная прививка от вируса папилломы человека (ВПЧ), который является причиной возникновения рака шейки матки и еще ряда онкозаболеваний. Об этом заявили российские и зарубежные эксперты на конференции, посвященной онкозаболеваниям, которые ассоциируются с ВПЧ. Ежегодно в мире более 300 тыс. женщин умирают от рака шейки матки, при этом эксперты считают, что он на 100% предотвратим.

«Вакцинация против ВПЧ пока не включена в Национальный календарь профилактических прививок и доступна бесплатно и массово только в 27 регионах России, а значит, охватывает лишь небольшой процент от целевой группы»,— напомнил главный внештатный онколог Минздрава, руководитель Национального центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди на Первой российской конференции «Злокачественные опухоли, ассоциированные с ВПЧ». Как ранее признали в Минздраве РФ, «в последние годы в России наблюдается рост онкологических и других заболеваний, вызванных ВПЧ», прирост заболеваемости за десять лет составил более 25%. Наибольшее число ВПЧ-ассоциированных злокачественных новообразований приходится на рак шейки матки, который в России занимает второе место в структуре онкозаболеваний среди женщин в возрасте до 45 лет и первое место в структуре смертности от рака среди женщин 30–35 лет. Ежегодно в России выявляется около 15 тыс. новых случаев рака шейки матки, более трети из которых приходится на поздние стадии, умирает около 8,5 тыс. женщин.

Президент Противоракового общества России, завотделом эпидемиологии и профилактики опухолей центра имени Блохина Давид Заридзе рассказал, что помимо рака шейки матки ВПЧ является причиной рака влагалища, полового члены, заднего прохода, а также ротоглотки: «Эти вирусы являются канцерогенными для человека. Вакцины, которые сейчас существуют, в частности, двухвалентная, четырехвалентная и девятивалентная, эффективны. Эффективность вакцинации стопроцентная». Он также напомнил, что в ряде стран, в частности, в Австралии, масштабную вакцинацию начали уже около десяти лет назад, там существенно снизились уровень инфицирования, распространения предраковых изменений, заболеваемости раком шейки матки.

Директор Международного агентства по изучению рака (Франция, отделение ВОЗ, которое на глобальном уровне занимается исследованиями, связанными с онкозаболеваниями) Элизабет Вайдерпасс отметила, что в возрасте 9–15 лет рекомендуется последовательное введение двух доз вакцин от ВПЧ, старше 15 лет — три дозы. «Мы рекомендуем российским властям не только ввести (масштабную.— “Ъ”) вакцинацию от ВПЧ, но и скрининг,— заявила она.— Вакцинация и скрининг — единственный способ снизить смертность от рака шейки матки в ближайшие десятилетия. Это заболевание полностью предотвратимо». По данным Международного агентства по изучению рака, в 2018 году в мире было диагностировано около 570 тыс. новых случаев рака шейки матки, ежегодно он является причиной смерти более 310 тыс. женщин.

По мнению господина Стилиди, для снижения заболеваемости раком шейки матки в России охват вакцинацией должен составлять не менее 80% (от нуждающихся.— “Ъ”). При этом и Иван Стилиди, и Давид Заридзе затруднились назвать, сколько человек в стране могут нуждаться в прививке от ВПЧ и сколько средств необходимо для обеспечения этой потребности. «Я думаю, что ответов нет ни у меня, ни у остальных присутствующих российских ученых,— заявил господин Заридзе.— Но, конечно же, вакцинация дешевле, чем дорогое лечение запущенных форм рака шейки матки». Господин Стилиди также отметил, что «ответа нет»: «Но стоимость недешевая. Именно поэтому мы говорим, что пришла пора разрабатывать собственные отечественные вакцины». Президент Московского областного НИИ акушерства и гинекологии, академик РАН Владислав Краснопольский отметил, что в борьбе с ВПЧ и ассоциированными с ними заболеваниями Россия существенно отстала от стран, уже внедривших масштабную вакцинацию. При этом он оценил потребность в вакцинации только в Московской области примерно в 700 тыс. человек. Господин Краснопольский считает одной из причин, из-за которых «Россия осталась далеко позади», движение противников вакцинации. «Если бы тогда (в 2006–2007 годах, после появления вакцин от ВПЧ.— “Ъ”) это восприняли нормально, сегодня мы бы имели Национальную программу вакцинации (от ВПЧ.— “Ъ”)»,— полагает и господин Заридзе.

По итогам конференции предложения экспертов, в том числе о необходимости масштабной вакцинации от ВПЧ и скрининге, будут включены в резолюцию и направлены, в частности, в Совет федерации и Минздрав. Отметим, что ранее в ведомстве сообщили “Ъ”, что ближайшей задачей является введение в Национальный календарь вакцинации от ветряной оспы и ротавирусной инфекции.

Валерия Мишина