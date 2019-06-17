По делу банка «Югра» арестована бывшая директор филиала в Москве

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего директора филиала банка «Югра» в Москве Нину Чернову, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения. Нине Черновой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Нина Чернова проходит по уголовному делу в отношении бывшего главного акционера банка «Югра» Алексея Хотина, обвиненного в хищении 7,5 млрд руб. из 160 млрд руб., исчезнувших в этой финансовой структуре. В апреле, после предъявления ему обвинений, Басманный районный суд Москвы отправил недавно входившего в список 100 богатейших людей России по версии Forbes Алексея Хотина под домашний арест. Та же мера пресечения была выбрана бывшему председателю правления «Югры» Дмитрию Шиляеву.

Центробанк России отозвал банковскую лицензию у «Югры» 28 июля 2017 года. Это крупнейший банк с отозванной лицензией: по данным регулятора, на 1 июля 2017 года «Югра» занимала 29-е место по активам среди российских банков. Банк России и АСВ добивались возбуждения уголовного дела с 2017 года.

Подробнее об обстоятельствах дела и задержании главы банка «Югра» читайте в материале “Ъ” «”Онегин”, добрый их приятель».