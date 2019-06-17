«Дочка» «Норникеля» купила 40% акций финского хоккейного клуба «Йокерит»

Финская «дочка» «Норильского никеля» Harjavalta Oy купила 40% акций финского клуба «Йокерит», входящего в состав Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте команды. С 2017 года Harjavalta Oy является одним из основных партеров клуба.

«Мы очень рады, что крупная финская компания хочет активно поддерживать нашу деятельность в ближайшие годы в КХЛ»,— говорится в сообщении клуба.

В мае «Йокерит» стал самым эффективным клубом по рейтингу КХЛ. Стать лидером ему помогли не относительно скромные спортивные результаты, а оценка коммерческого, в первую очередь телевизионного, потенциала.

Тогда же, в мае, финский клуб сообщил о смене валедльца. Предприниматель Харри Харкимо, владевший контрольным пакетом клуба на протяжении 28 лет, продал 100% бумаг пятикратному обладателю Кубка Стэнли Яри Курри, ранее являвшемуся генеральным менеджером «Йокерита». До недавнего времени господину Харкимо принадлежал только 51% бумаг клуба. Оставшиеся 49% были подконтрольны предпринимателям Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу. Однако, как сообщил господин Харкимо, он сначала выкупил доли российских бизнесменов и потом продал весь клуб Яри Курри.

Подробнее о смене владельца «Йокерита» читайте в материале “Ъ” «Клуб КХЛ избавился от российского присутствия».