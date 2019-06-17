«Мы пока не фиксируем ни снижения, ни роста уровня доверия к президенту» Глава ВЦИОМа Валерий Федоров — о специфике подсчета данных соцопросов

Рейтинг Владимира Путина снизился, несмотря на новую методику измерения. По результатам опроса, который ВЦИОМ провел с 3 по 9 июня, о доверии президенту заявили 71,7% респондентов. Притом что двумя неделями ранее их было чуть более 72%. А недоверие главе государства выразили 25% опрошенных: почти на 1,5% больше, чем две недели назад. В конце мая рейтинг Владимира Путина, по данным ВЦИОМ, составил чуть меньше 32%. Затем социологи поменяли методику опроса, и показатель вырос более чем в два раза. О чем свидетельствуют последние данные? Этот вопрос «Коммерсантъ FM» задал директору ВЦИОМа Валерию Федорову.

— Что показывают данные соцопросов?

— 29 мая у нас уровень доверия к Владимиру Путину составил 72,3%, спустя две недели, — 71,7 %. То есть изменения составили 0,6%. В то же время у нас погрешность измерения в данном случае порядка 2,5%. Поэтому это не изменение, а колебания, все в рамках одного диапазона. Да, сейчас показатели на 0,6% ниже, но это не значит, что они снизились. Точно так же, как если бы было бы на 0,6% выше, это не означало бы, что они выросли. Это значит, что "коридор" по-прежнему вот такой, какой мы зафиксировали две недели назад при первом измерении.

— То есть это исключительно вопрос погрешности, а не сезонности, изменения каких-то социальных настроений?

— Погрешность измерения — это неотъемлемый элемент любого социологического опроса.

Уровень этой погрешности зависит от целого ряда факторов, но он всегда есть.

Вот если бы мы зафиксировали прежде, скажем, 72%, а стало 75%, то мы бы могли четко сказать — да, действительно, это уже рост. Или было, например, 72%, а стало 69%, то можно было бы говорить о снижении. Но пока мы не фиксируем ни того, ни другого.

— А если говорить о самой методике, то на основе каких вопросов эти данные получились? Что спрашивали у респондентов?

— Вопрос звучит так: «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или нет Владимиру Путину?». Предлагается пять вариантов ответа: «Безусловно, доверяю», «Скорее, доверяю», «Скорее, не доверяю», «Безусловно, не доверяю» либо «Затрудняюсь ответить».

— И на основании этих же вопросов строились две таблицы доверия и недоверия?

— Да, это просто удобное представление результатов, чтобы вы могли посмотреть не только срез на сегодняшний день, но и историю, и могли бы порассуждать о трендах, если они есть. Но тут пока тренда нет. Здесь, скорее, пока такой статус-кво.

— Новая методика, которую во ВЦИОМе стали придерживаться с конца мая, более точная для измерений? Или вы пока еще не анализировали, что более точно выражает настроение в стране?

— Нет методики, которая была бы абсолютно точна во всех случаях. Можно говорить о ее эффективности применительно к тому, что мы хотим узнать. Если мы хотим узнать, действительно, доверяют ли избиратели своему президенту, то, да, на мой взгляд, этот вопрос работает хорошо.

Результаты нового опроса ВЦИОМа прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что неправильно судить о рейтинге по недельным или месячным показателям. По его словам, необходимо брать за основу более длительный период.

Беседовал Владимир Расулов