В Смольном назвали окончательные тарифы на электроснабжение, водоснабжение и водоотведение

По итогам заседания правления комитета по тарифам Петербурга озвучены окончательные тарифы на теплоснабжение для промышленных потребителей, а также на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение для населения с 1 июля текущего года.

Как сообщает пресс-служба Смольного, тариф на электроэнергию снижен до минимально допустимого уровня для проживающих в домах с газовыми плитами — 4,65 руб./кВт-ч.

Темп роста тарифов на водоснабжение и водоотведение для населения снижен с 7% до 3,2%, для прочих потребителей — с 8% до 3,7%, на отопление и горячее водоснабжение — на 0,6% вместо планировавшегося увеличения на 3,3%.

“Ъ-СПб” писал, что ранее в Смольном пообещали снизить летний рост цен на энергоресурсы после громких проверок ресурсоснабжающих предприятий, в ходе которых было выявлено более 1 млрд рублей необоснованных затрат.