Блогер Юрий Хованский получил доступ в Госдуму

Скандальный блогер Юрий Хованский стал помощником депутата Госдумы. Он будет работать с Василием Власовым, самым молодым парламентарием, который намерен привлекать блогера для работы с молодежью. Кто такой Юрий Хованский? И чем он будет полезен в Думе? С подробностями — Иван Корякин.

«Разблокировано достижение "Добро пожаловать в ЛДПР"», — написал Юрий Хованский в соцсетях и выложил фотографию: одной рукой он держит удостоверение, а другой — обнимает Василия Власова, самого молодого депутата, которому 23 года.

Хованского в YouTube знают все — у него 4 млн подписчиков, ряд противников, и харизма. Социально значимое иногда граничит у блогера с маргинальным: это не только обзоры пивных закусок и шаурмы, но и дешевый алкоголь, и лапша быстрого приготовления. А еще Хованский занимается музыкой.

А что до депутата Власова, то это не первая его попытка работы с молодежью: именно по его инициативе два года назад в Госдуме собирался совет блогеров. Тогда, правда, все ограничилось в основном разговорами. А у Юрия Хованского сейчас уже и конкретные планы есть. «Обсудили упрощение выдачи травматов», в частности, написал он.

В целом, это неплохая попытка повернуться лицом к молодежи, только если не учитывать репутацию блогера, отмечает политолог Михаил Карягин: «Это человек, который за деньги пропиарит МММ, "пирамиды", все что угодно на свете, запишет трек к выборам. Поэтому сложно сказать, удачный ли это выбор. Кроме того, он все-таки ассоциируется с треш-контентом.

Возникает вопрос — разве политики вот так хотят с молодежью взаимодействовать?

Я бы зашел все-таки через других блогеров. Есть, например, достаточно интересный научпоп-контент. Другой вопрос, что вряд ли кто-то согласится так открыто взаимодействовать с депутатами».

В этом и главная проблема — власть бы хотела подружиться с блогерами, но те боятся за свою репутацию. Так что депутатам и чиновникам остается самим играть на этом поле и открывать для себя социальные сети. Так, например, поступил саратовский парламентарий Николай Бондаренко, который известен тем, что пытался прожить на 3,5 тыс. руб. в месяц. При этом региональный политик в сотрудничество Юрия Хованского с Госдумой не верит: «Один из представителей ЛДПР был инициатором закона о суверенном интернете, который потенциально в будущем даст государству механизм запретить тот же YouTube в России. Мне кажется, это двойные стандарты. Поэтому я не очень верю в искренность продвижения.

У Хованского это коммерческий проект, он зарабатывает на этом деньги.

Депутат от ЛДПР, заинтересованный в своей карьере, наверное, эти деньги имеет, поэтому здесь такой конгломерат с понятными целями и задачами».

Но будь это не Хованский, а кто-нибудь еще? Очевидно, что власти не оставляют попыток выйти на молодежь через блогеров. К тому же, скоро пройдут выборы и в Москве, и в Петербурге. Так что нельзя исключать, что удостоверение помощника депутата получит кто-нибудь еще. Но пока это сделал только Хованский, и, как пишут у него в комментариях, «Мем смешной, а ситуация страшная».

Также Юрий Хованский готов работать над законопроектами о видеоблогерах, рассказал «Коммерсантъ FM» депутат Василий Власов. По его словам, они уже обсудили льготные режимы налогообложения для начинающих авторов.