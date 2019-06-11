Аэропорт Пулково в период ПМЭФ-2019 обслужил более 3 тыс. рейсов

В преддверии и в дни проведения XXIII Петербургского международного экономического форума — с 4 по 8 июня — аэропорт Пулково обслужил 3222 рейса на прилет и вылет. Более четверти из них (912) пришлось на воздушные суда деловой авиации. Это на 9% больше, чем в период ПМЭФ-2018, сообщили в управляющей компании Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Пик нагрузки аэропорта пришелся на заключительный день форума — 8 июня, когда Пулково обслужил 704 рейса.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что год назад, во время ПМЭФ-2018, аэропорт Пулково обслужил на прилет и вылет в общей сложности 3110 рейсов.