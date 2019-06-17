Суд определится с уголовным делом Александра Бочкарева 1 июля

Нижегородский районный суд 1 июля рассмотрит ходатайство вдовы бывшего председателя НРО «Справедливая Россия» Александра Бочкарева о прекращении его уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам, сообщили “Ъ-Приволжье” участники процесса.

Напомним, бывшего депутата регионального парламента и политтехнолога Сергея Воронова обвинили в мошенничестве на муниципальных выборах 2015 года: по версии следствия, за 5 млн руб. они пообещали потерпевшему Дмитрию Дзепе проходное место по списку, но депутатом он не стал, а деньги ему не вернули. Свою вину подсудимые не признавали, заявляя, что деньги пошли на финансирование избирательной кампании. 24 мая Александр Бочкарев умер от обширной тромбоэмболии, незадолго до смерти отдав Дмитрию Дзепе 4,6 млн руб. в зале суда.

По словам собеседников, для разрешения ходатайства суд вызвал потерпевшего Дмитрия Дзепу, находящегося в Турции. Он должен сообщить суду свою позицию об отказе от гражданского иска и снятия ареста с имущества покойного парламентария (потерпевший насчитал 1,6 млн процентов). Без этого невозможно прекратить уголовное преследование Александра Бочкарева. Ранее адвокат потерпевшего Алексей Киреев сообщил “Ъ-Приволжье”, что его доверитель готов пойти на уступки.

Подробнее об уголовном деле Александра Бочкарева и Сергея Воронова в материале “Ъ-Приволжье” «За границей жизни и смерти».

Роман Рыскаль