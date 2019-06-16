Дмитрий Булыкин решил попробовать себя в столичной политике

Бывший нападающий ФК «Локомотив» и сборной России Дмитрий Булыкин выдвинулся в качестве самовыдвиженца на выборы в Мосгордуму в 43-м округе 15 июня. Тогда же стало известно, что учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер снимается с выборов в этом же округе. Соперниками Дмитрия Булыкина в Хамовниках будут юрист ФБК Любовь Соболь, а также член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Бывший футболист рассказал «Коммерсантъ FM» о своих планах.

Главный пункт программы футболиста — поддержка любительского спорта в Москве. Дмитрий Булыкин сообщил «Коммерсантъ FM», что никто из мэрии не обращался к нему с просьбой о выдвижении: «Я за детский, юношеский спорт в комфортабельных дворах, где дети могут заниматься спортом, физкультурой. Я думаю, все вокруг будут радоваться, что дети играют во дворе, а не пьют в подъезде. С этими основными задачами, наверное, я и буду выступать. Что касается планов выдвинуться на выборы, то мы с моими друзьями где-то месяц назад обсуждали, стоит ли мне начинать политическую карьеру. Все меня в этом поддержали, все-таки я живу в Хамовниках. Я готовил давно уже бумаги для участия в выборах. Пока я даже не знаю своих соперников в этой кампании, поэтому не думал что к чему. Я не знаю и Нюту Федермессер, и что она снялась, был не в курсе.

Меня никто о выдвижении не просил, это мое личное желание: хочу себя попробовать в новом качестве.





Посмотрим, получится это или нет, но, по крайней мере, желаю всем удачи моим оппонентам. В свою очередь, я приложу усилия, чтобы детский, юношеский спорт развивался, а все мы помним, как из дворов выходили легенды — спортсмены, которые летом играли в футбол в "коробке"».

Как выдвижение футболиста меняет политический ландшафт в самом центре Москвы? На этот вопрос ответил политолог Аббас Галлямов: «Похоже, что запасных вариантов у властей просто не было. Они делали ставку на Федермессер и не прорабатывали альтернатив. Сейчас, после снятия учредителя фонда "Вера", времени осталось мало. Дмитрий Булыкин как кандидат, совершенно очевидно, неидеален. В первую очередь, его волнует проблема детско-юношеского спорта, а это старая добрая стратегия "Единой России", которая позиционировала себя как партия реальных дел. Но люди вспомнили, что партия — это не отдел ЖКХ. Особенно заметно это будет на фоне Любови Соболь, которая вся целиком про политику. Шансов против нее у футболиста не будет. Что касается снятия с выборов Нюты Федермессер, то тут просто политтехнологи забыли золотое правило — если можно отговорить кандидата от участия в выборах, то нужно обязательно это сделать. На выборы должен идти только тот кандидат, которого отговорить нельзя».

О своем желании выдвинуться по 43-му округу также заявил актер Андрей Соколов. Избирательная кампания в Мосгордуму стартовала 6 июня. Выборы в столичный парламент пройдут в единый день голосования 8 сентября.