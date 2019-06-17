LTE обновят до 5G

В 2020 году операторам связи могут разрешить использовать частоты, выделенные под сети LTE, для развития нового поколения связи 5G. Это позволит им начать коммерческое развертывание сети, пока не решится вопрос с выделением частот в более приоритетном диапазоне 3,4–3,8 ГГц. По мнению экспертов, для полноценного запуска сервисов 5G уже имеющихся частот для LTE будет недостаточно.

Российским операторам связи могут разрешить использовать частоты, выделенные им ранее под стандарт связи LTE, для развития нового стандарта 5G. Государственная комиссия по радиочастотам рассмотрит этот вопрос в четвертом квартале 2020 года, следует из «дорожной карты» по реализации концепции создания и развития 5G в России (есть у “Ъ”). Документ был утвержден 13 июня рабочей группой по информационной инфраструктуре АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ), сообщили “Ъ” в организации.

Окончательное решение об использовании частот LTE для 5G можно будет принять только после научно-исследовательской работы, кроме того, это скорее дополнительная опция, а не полноценная замена базового для 5G диапазона 3,4–3,8 ГГц, отмечает директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО ЦЭ Дмитрий Марков. «Мы поддерживаем идею при условии, что это не повлияет на качество уже работающих сетей»,— подчеркнул он.

Вероятность помех невелика, говорит старший архитектор решений Ericsson в России Георгий Муратов. По его словам, совместные с операторами исследования подтверждают, что сети 5G не окажут негативного влияния на LTE. «До конца года технология совмещения 5G и LTE в одной и той же полосе частот уже поступит нашим европейским заказчикам для эксплуатации на коммерческих сетях»,— рассказал он.

В Huawei также готовятся представить в 2020 году подобные решения. Использование частот LTE позволило бы операторам начать коммерческое развертывание сетей 5G, не дожидаясь выделения дополнительных частот, оптимистичен ведущий эксперт по беспроводным технологиям Huawei в России Дмитрий Конарев. С точки зрения покрытия частоты, выделенные под LTE, могут оказаться даже эффективнее тех, которые предлагается отдать под 5G, единственный минус — их недостаточное количество, отмечает он.

Совокупно операторам «большой четверки» для 5G понадобится как минимум полоса в 600 МГц, а ее невозможно высвободить в имеющихся диапазонах LTE, UMTS и GSM, подтверждает представитель МТС. В существующих диапазонах операторам, как правило, выделены небольшие участки сплошного спектра, которые для 5G малоинтересны, согласны в Tele2. В «МегаФоне» воздержались от комментариев.

Переход от LTE к 5G в имеющихся у операторов полосах частот имеет смысл только при очень высоком проникновении 5G-устройств с поддержкой этих диапазонов, полагает представитель «Вымпелкома». В любом случае, отмечает он, это не позволит поддержать рост трафика передачи данных, что решается только выделением операторам нового частотного ресурса под 5G в полосах 3,4–3,8 ГГц.

Инициатива не станет панацеей от нехватки частот, согласен старший вице-президент ZTE в России Тигран Погосян. Развернуть полноценные сервисы 5G будет затруднительно, поясняет он, однако за неимением лучшего решения использование частот под LTE — это «в какой-то степени выход из положения», пока на государственном уровне будет решаться вопрос с частотами 3,4–3,8 ГГц.

Юлия Тишина