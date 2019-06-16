Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык» Бориса Акопова

Гран-при 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» завоевал фильм «Бык» Бориса Акопова. Церемония закрытия прошла в Зимнем театре в Сочи.

Всего картина о лихих девяностых, отразившаяся в судьбах провинциальных ребят, занимающихся мелким криминалом, получила две награды. Вторая досталась оператору Глебу Филатову.

Еще одним фильмом, удостоившимся сразу двух призов, стала «Большая поэзия» Александра Лунгина. Награды получил режиссер и исполнитель главной роли Александр Кузнецов. Кстати, приз «Кинотавра» за лучшую мужскую роль с этого года носит почетное имя одного из основателей фестиваля — Олега Янковского.

Лучшим дебютом, по мнению жюри, стала феминистская комедия о супружеской жизни «Давай разведемся» Анны Пармас. Сценаристка и режиссер клипов группы «Ленинград», впервые поставившая полнометражный фильм, также разделила приз за лучший сценарий со своими соавторами Марией Шульгиной и Елизаветой Тихоновой.

Приз за лучшую женскую роль получила Виктория Толстоганова, сыгравшая сразу в двух фильмах конкурсной программы — «Выше неба» Оксаны Карас и «Грозе» Григория Константинопольского — примерно одну и ту же роль матери, портящей жизнь своим детям. Жюри наградило ее за роль в «Выше неба».

Приз имени Микаэла Таривердиева за лучшую музыку к фильму достался композитору Игорю Вдовину, чей саундтрек действительно украсил ленту Валерии Гай-Германики «Мысленный волк».

Кроме того, жюри «Кинотавра» вручило специальный диплом команде фильма Нигины Сайфуллаевой «Верность» с формулировкой «За безграничную веру актеров в режиссера».

Свои награды на фестивале присуждает также Гильдия киноведов и кинокритиков России. Лауреатом приза Гильдии имени Даниила Дондурея стал Юсуп Разыков за картину «Керосин». Александр Золотухин, режиссер фильма «Мальчик русский», получил от киноведов и кинокритиков специальный диплом.

Жюри конкурса «Кинотавр. Короткий метр», председателем которого была актриса Анна Михалкова, раздало свои награды тремя днями раньше. Лучшим короткометражным фильмом 30-го «Кинотавра» стала лента режиссера Михаила Архипова «Топливо». Дипломами жюри были отмечены фильмы «@Жених» Елизаветы Стишовой и «Плачу с вами» Паулины Андреевой.

Подробнее о кинофестивале — в материале “Ъ” «На себе как на войне».

Юлия Шагельман