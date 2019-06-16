На проспекте Академика Сахарова прошел митинг «Закон и справедливость для всех». Его заявителями стали глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член СПЧ Екатерина Винокурова. Разрешенное городскими властями число участников было 20 тыс. человек, однако мероприятие посетили, по разным оценкам, от 500 до 1 600 человек. Поводом для митинга стало дело журналиста Ивана Голунова. Подробности с проспекта Академика Сахарова рассказал корреспондент «Коммерсантъ FM» Петр Пархоменко.

— По моим оценкам и тому, что я могу видеть здесь, в самом лучшем для организаторов случае собралось, может быть, около 1 тыс. человек. Но я думаю, что все-таки меньше. Речь шла о нескольких сотнях участников акции. Мне удалось поговорить с парой человек, в том числе жителем Тулы. Просто здесь целая группа активистов, как минимум, несколько десятков человек, стояли с плакатами, посвященными газете «Тульская правда» и требованиями прекратить полицейский произвол, расследовать, что происходит вокруг издания и так далее. Так вот я с одним из митингующих поговорил, и он рассказал, что газета «Тульская правда», которую издает местное отделение партии КПРФ, подвергается различному давлению со стороны полицейских органов. А последней каплей для туляков стал арест всего тиража газеты около трех недель назад. Так что на акцию в Москве они вышли в связи с тем, по их словам, что органы власти и полиция препятствуют нормальной работе СМИ.

Я хотел бы о другом еще сказать: один из организаторов митинга — Павел Гусев — в своей речи, а он первым выступал перед собравшимися, среди прочего перечислил около десятка вопиющих, по его мнению, случаев, когда журналисты подвергались преследованию со стороны правоохранительных органов и не только. Он рассказал даже про один случай в Абхазии, когда российский журналист был задержан и избит.

Однако так и не прозвучало ни слова о задержаниях журналистов 12 июня во время несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова в Москве.





Через некоторое время я пообщался уже с Екатериной Винокуровой — тоже одним из заявителей митинга — и спросил у нее, как она может это объяснить. Вопрос вызывал у нее удивление, но она сказала, что упомянуть об этом будет отличной идеей. Именно это, кстати, она и сделала, когда выступала со сцены уже ближе к концу митинга.

Кроме того, на акции выступил Дмитрий Носов, депутат Госдумы, который ранее также был известен как олимпийский медалист, борец. Он является лидером так называемого движения «Антидилер», это молодые люди, которые собственными силами борются, как они говорят, с наркоторговлей и помогают правоохранительным органам задерживать торговцев. Судя по тому, что можно видеть в интернете, обычно эта помощь выливается в избиение под видеокамеру людей, которых участники движения считают продавцами наркотиков. Тем не менее Дмитрий Носов с гордостью заявил о том, что они ведут борьбу с наркотрафиком, и призвал со сцены к тому, чтобы ни в коем случае закон не разрешал хранение ни малейшего количества наркотиков. То есть он по факту призвал не ослаблять наказание не только за торговлю, но и употребление наркотиков, которое у нас сейчас все-таки является административным правонарушением. Между тем во всем мире, наоборот, такие статьи декриминализируются высокими темпами. Впрочем, потом уже, когда я брал у Дмитрия Носова комментарий, он сказал, что считает, что людей за то, что они просто хранят у себя наркотики, сажать в тюрьму нужно не сразу, а только после повторных эпизодов.

Стоит сказать, что буквально каждый поднимавшийся на сцену достаточно значительную, если не большую часть своего выступления посвящал тому, что «мы вытащили Ивана Голунова, мы смогли, мы сделали». Здесь даже выступил Анатолий Кузичев, ведущий «Первого канала», который также подчеркнул важность того, что эта история и ситуация позволила журналистскому сообществу снова говорить «мы», как-то консолидироваться, объединиться. Впрочем, это не очень сочеталось с тем, что на акции собралось малое количество людей. Екатерина Винокурова, например, объяснила это тем, что было очень много призывов сюда не ходить.