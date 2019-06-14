Власти Москвы согласовали митинг в поддержку Голунова 23 июня

Мэрия Москвы согласовала митинг Либертарианской партии в поддержку журналиста Ивана Голунова и против политических репрессий на проспекте Сахарова 23 июня, сообщил столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

«В правительство Москвы поступило уведомление от группы граждан о проведении публичного мероприятия в форме митинга 23 июня 2019 года с 17:00 до 19:00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова с целью демонстрации несогласия граждан России с преследованием Ивана Голунова и других журналистов. Предполагаемое количество участников — 20 тыс. человек. Указанное мероприятие согласовано органами исполнительной власти города Москвы»,— говорится в сообщении департамента (цитата по ТАСС).

Кроме того, власти ранее согласовали другую акцию — митинг в поддержку журналиста, который пройдет 16 июня на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 часов. Его инициаторами являются председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член СПЧ Екатерина Винокурова.

12 июня в Москве прошла несогласованная акция в поддержку Ивана Голунова. Акция сопровождалась жесткими задержаниями. По данным полиции, на митинг вышли 1,2 тыс. человек и были задержаны более 200. По оценке корреспондента “Ъ”, на марш пришли более 2,5 тыс. человек. В «ОВД-инфо» утверждают, что были задержаны 540 человек.

О том, как проходила акция протеста в Москве, читайте в материале “Ъ”.

О действиях полиции во время несогласованной акции в Москве — в материале “Ъ FM”.