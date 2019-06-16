Футболка бейсболиста Бейба Рута продана за $5,6 млн

Игровое джерси известного американского бейсболиста Бейба Рута было куплено на аукционе более чем за $5,6 млн. Он играл в нем с 1928 по 1930 год.

«Значимость Бейба Рута для бейсбола трудно переоценить»,— приводит AFP слова президента аукционного дома Hunt Дэвида Ханта. Футболка находилась в частной коллекции семьи спортсмена, личность покупателя не раскрывается.

10 самых дорогих вещей знаменитостей, проданных на аукционах Читать далее

В 2012 году игровое джерси Бейба Рута ушло с молотка за тогда рекордные для спортивного раритета $4,4 млн.

В 1999 году он был назван «спортсменом столетия», а чуть позже — «лучшим игроком всех времен и народов».