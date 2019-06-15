Более 170 человек доставлены в полицию после драки в пензенском селе Чемодановка

Сотрудники правоохранительных органов доставили в полицию 174 человека по делу о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, трое из них задержаны, сообщает пресс-служба регионального СКР. В ходе конфликта пострадало пять человек, двое из которых были госпитализированы, один человек погиб.

«Следователями допрошено 21 лицо в качестве свидетеля, проведено 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначено пять экспертиз, что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки — участников конфликта»,— говорится в сообщении.

Уголовное дело переквалифицировано на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушение на убийство (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Около тысячи жителей села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области провели народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5. По предварительной версии, это произошло в результате конфликта, который разразился в ночь с четверга на пятницу между русским и цыганским населением села. В Чемодановку приехал губернатор области Иван Белозерцев и отряды Росгвардии.

Подробнее об отчете читайте в материале “Ъ” «Чемодановка вышла на трассу».