Губернатор Пензенской области призвал не мстить из-за конфликта в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что взял на личный контроль ситуацию в селе Чемодановка, где на этой неделе произошла массовая драка. Поводом для нее стал конфликт между русским и цыганским населением села. В ходе драки погиб один человек, пятеро пострадали. Местные жители потребовали наказать виновных.

Господин Белозерцев на встрече с гражданами сообщил, что для урегулирования ситуации был сформирован координационный штаб. «Произошла трагедия, но это не значит, что надо мстить и убивать. Все мы — граждане Российской Федерации, и это значит, что наказать виновных нужно в рамках закона нашей страны»,— сказал глава региона, которого цитирует его пресс-служба.

Губернатор добавил, что для предотвращения возможных конфликтов улицы в селе будут патрулироваться сотрудниками полиции и Росгвардии. «Я буду находиться в селе столько, сколько потребуется для нормализации обстановки. Мы должны обеспечить безопасность всех граждан, другого пути у нас нет, но все разногласия должны решаться мирным путем»,— отметил он.

14 июня около тысячи жителей села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области провели народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5. Они требовали установить виновных в убийстве местного жителя, погибшего в ходе массовой драки. В соцсетях писали, что драка произошла между русским и цыганским населением Чемодановки. В рамках расследования драки в полицию доставили 174 человека, трое из них задержаны.

Подробности — в материале “Ъ” «Чемодановка вышла на трассу».