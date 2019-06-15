Освобожденный судом Севастополя капитан украинского судна вернулся на родину

Капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий, оштрафованный в Севастополе за браконьерство, вернулся на Украину. Российская сторона передала господина Новицкого представителю украинского омбудсмена Исмаилу Халиков. Передача состоялась на контрольно-пропускном пункте «Каланчак», сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Украинское судно ЯМК-0041 было задержано российскими пограничниками 4 мая 2018 года. Рыбаки вели незаконный промысел камбалы-калкана. В отношении Виктора Новицкого возбудили дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба), его арестовали. 14 июня 2019-го Балаклавский районный суд Севастополя признал украинца виновным и приговорил к штрафу 550 тыс. руб. По решению суда господин Новицкий был освобожден.

Подробности — в публикации “Ъ” «Украинский капитан вышел без обмена».