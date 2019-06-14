Украинский капитан вышел без обмена

Балаклавский районный суд Севастополя признал виновным в незаконном вылове водных биологических ресурсов капитана украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого. Его приговорили к штрафу 550 тыс. руб. и освободили. По словам уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, уже сегодня господин Новицкий может вернуться на Украину.

Приговор по делу капитана украинского рыболовецкого судна Виктора Новицкого Балаклавский районный суд огласил вечером 14 июня. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов). «Суд назначил наказание в виде штрафа 550 тыс. руб. В связи с тем что Виктор Новицкий ранее содержался под стражей, от назначенного наказания он освобожден»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе суда.

Вместе с тем Виктору Новицкому придется возместить ущерб 440 тыс. руб., причиненный его преступлением.

Подписка о невыезде для украинского капитана отменена.

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 (порт приписки Очаков) было задержано российскими пограничниками 4 мая 2018 года западнее мыса Тарханкут (находится на западе Крыма). Рыбаки вели незаконный промысел камбалы-калкана. «Благодаря своевременно принятым мерам крымскими пограничниками вытралено свыше 9300 метров сетей, спасены 161 камбала-калкан, 3 акулы-катран, 4 травяных краба. Все животные возвращены в естественную среду обитания. К сожалению, 46 особей дельфинов, 17 камбал и 2 акулы погибли. По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба составила более 440 тыс. руб.»,— говорилось в официальном сообщении пограничного управления ФСБ по Крыму.

В отношении капитана судна Виктора Новицкого было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с применением самоходного транспортного плавающего средства и способа массового истребления водных биологических ресурсов, в местах нереста, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, с причинением особо крупного ущерба). Он был арестован.

30 октября 2018 года на пограничном пункте «Армянск» состоялся обмен членов команды ЯМК-0041 на моряков российского рыболовецкого судна «Норд» (порт приписки Керчь). Сейнер был задержан украинскими пограничниками в марте 2018 года в Азовском море недалеко от Бердянска.

Украинские власти обвиняли моряков и капитана «Норда» Владимира Горбенко в «незаконном занятии рыбным промыслом» и «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины».

Российские моряки и их защита настаивали, что не заходили в украинские территориальные воды, а промысел вели в водах совместного пользования.

В ноябре прошлого года Виктор Новицкий после ходатайства уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой был выпущен из СИЗО и до суда находился под подпиской о невыезде на съемной квартире в Симферополе. Сенатор Совфеда от Севастополя Ольга Тимофеева в декабре заявила, что между Украиной и Россией ведутся переговоры по обмену Виктора Новицкого на Владимира Горбенко. Однако российский капитан в конце января пропал из поля зрения украинских правоохранителей и через две недели вернулся в Крым. По его словам, границу он пересек «законно по паспорту РФ». Но в апреле на Украине господин Горбенко был объявлен в розыск, так как не явился в суд на заседание по своему делу. Обстоятельства его выезда за территорию Украины расследуются украинскими правоохранителями.

Разбирательство по делу Виктора Новицкого было назначено на более поздний срок. Однако по просьбе Татьяны Москальковой было перенесено на 14 июня. Уже сегодня господин Новицкий сможет вернуться на Украину.

Вадим Никифоров, Симферополь