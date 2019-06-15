В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G

Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине. По словам вице-премьера, к 2021 году нужно решить вопрос с диапазонами радиочастот для 5G.

«Мы сейчас решаем главный вопрос, самый существенный, от которого будет зависеть стоимость для потребителя <...>. Это, конечно, вопрос с частотами и частотным диапазоном, с конверсией частотного спектра»,— объяснил он (цитата по ТАСС).

Напомним, Минкомсвязь предложила в конце 2019 года возобновить тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Заявки на это подали МТС, «Вымпелком», «МегаФон», «Ростелеком» и Tele2, но до сих пор против этого выступали силовики.

Подробности — в материале “Ъ” «Частота пятого поколения».